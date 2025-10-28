México

La Granja VIP: La Bea aclara si está embarazada de su novio, Isra Punk

La comediante Tania González aprovechó una charla con Jawy Méndez para hablar sobre el rumor que circula en las redes sociales

Por Armando Guadarrama

Los rumores de embarazo de
Los rumores de embarazo de ‘la Bea’ generan debate en redes sociales y entre seguidores de ‘La granja VIP’ (Instagram/@labeastandup)

Las especulaciones sobre un posible embarazo de ‘la Bea’ han cobrado fuerza en las redes sociales, especialmente tras la ausencia de declaraciones públicas por parte de Isra Punk, su pareja y también comediante.

La incertidumbre se intensificó cuando, en una ocasión reciente, Isra Punk compartió en tono humorístico que una marca de preservativos le había enviado un obsequio, comentario que acompañó con una sonrisa y la observación de que no tenía a nadie con quien utilizarlos. Este gesto, lejos de disipar las dudas, alimentó aún más el debate entre los seguidores del reality.

La controversia surgió a raíz de la participación de ‘la Bea’ en el programa ‘La granja VIP’, donde su presencia ha sido objeto de atención tanto por su desempeño como por su carisma.

El aspecto del vientre de
El aspecto del vientre de Tania González, ‘la Bea’, desata especulaciones sobre su estado en el reality ‘La granja VIP’ (YT: La Granja VIP México)

El detonante de los rumores fue la aparición de Tania González, nombre real de la comediante, luciendo un top que, según varios usuarios, dejaba ver un vientre “extrañamente abultado”.

Esta observación llevó a muchos a especular sobre un posible embarazo, considerando además que la relación entre ‘la Bea’ e Isra Punk se ha consolidado a lo largo de los años.

El debate no se limitó a las redes sociales. Algunos espectadores incluso solicitaron a la producción del reality que ‘la Bea’ no fuera asignada a tareas pesadas en el campo, argumentando que, de estar embarazada, estas labores podrían poner en riesgo su salud.

La inquietud por el bienestar de la participante se sumó así a la ola de comentarios y teorías que circulaban en torno a su estado.

Isra Punk, originario de Chalco,
Isra Punk, originario de Chalco, destaca como standupero y músico, además de ser pareja de La Bea (IG)

En medio de este clima de especulación, ‘la Bea’ decidió abordar directamente los rumores durante una conversación en la cocina con Jawy Méndez, otro de los concursantes. Jawy la felicitó por el supuesto embarazo y bromeó diciendo que el “bebé” ya era parte de ‘La granja VIP’.

Ante estas palabras, la influencer respondió con su característico humor, negando estar esperando un hijo y atribuyendo el aspecto de su abdomen a un exceso de tamales. La interacción continuó en tono jocoso, con Jawy insistiendo en que no había tamales en el reality y sugiriendo que su negativa podría afectar a Isra Punk.

A pesar de las bromas, ‘la Bea’ reiteró su negativa, aunque dejó abierta la posibilidad de una futura maternidad. En sus propias palabras, “Le pido a México, por favor, que no crea nada de lo que Jawy está diciendo. No estoy embarazada, solo son unos tamales que me comí de más. No estoy embarazada….Isra, tus balas sí funcionan. Tú y yo sabemos qué onda, pero no. Te amo, mi amor”.

La ausencia de declaraciones de
La ausencia de declaraciones de Isra Punk alimenta la incertidumbre sobre el posible embarazo de su pareja, ‘la Bea’ (IG)

Esta declaración, lejos de zanjar el asunto, mantuvo viva la conversación entre los seguidores, quienes continúan debatiendo sobre la veracidad de sus palabras.

La falta de un pronunciamiento claro por parte de Isra Punk ha contribuido a que el misterio persista. Mientras tanto, la popularidad de ‘la Bea’ dentro de ‘La granja VIP’ sigue en aumento, y su vida personal continúa siendo objeto de atención y especulación en el ámbito digital.

