La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

Este cambio se produjo tras una competencia que puso a prueba tanto la destreza como la precisión de los finalistas, entre quienes se encontraban Alberto del Río , César Doroteo y Jawy Méndez .

El liderazgo en La Granja VIP experimentó una transformación significativa durante la tercera semana, cuando La Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz, rompiendo la secuencia de victorias que había mantenido Sergio Mayer Mori en las semanas previas.

La Bea se convirtió en la primera mujer capataz de La Granja VIP , esto tras competir con César Doroteo, Jawy Méndez y El Patrón en una prueba de destreza.

La transmisión del pasado lunes 27 de octubre en Ventaneando , por TV Azteca , registró un nuevo episodio de controversia cuando Pati Chapoy emitió declaraciones críticas contra Sergio Mayer .

Últimas noticias

Niurka aconseja a Cazzu ser más madre y criar a su hija sola tras problemas legales con Christian Nodal por Inti La ‘Mujer Escándalo’ habló desde su experiencia como madre soltera de tres hijos de diferentes padres

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Unión Hidalgo El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Michoacán Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

“Se cree político”: Pati Chapoy arremete contra Sergio Mayer tras las duras críticas a su hijo en La Granja VIP Luego de que el ex Garibaldi defendió a Sergio Mayer Mori por sus adicciones, la periodista no dudó en asegurar que ‘exagera’ los señalamientos que se le hacen