La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Por Marco Ruiz

15:52 hsHoy

“Se cree político”: Pati Chapoy arremete contra Sergio Mayer tras las duras críticas a su hijo en La Granja VIP

Luego de que el ex Garibaldi defendió a Sergio Mayer Mori por sus adicciones, la periodista no dudó en asegurar que ‘exagera’ los señalamientos que se le hacen

Por Marco Ruiz

Pati Chapoy arremete contra Sergio
Pati Chapoy arremete contra Sergio Mayer tras las duras críticas a su hijo en La Granja VIP

La transmisión del pasado lunes 27 de octubre en Ventaneando, por TV Azteca, registró un nuevo episodio de controversia cuando Pati Chapoy emitió declaraciones críticas contra Sergio Mayer.

15:00 hsHoy

La Bea rompe en llanto tras convertirse en la primera capataz de La Granja VIP | Video

La comediante tiene problemas para elegir al granjero que mandará al ‘Duelo’

Por Adriana Castillo

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

La Bea se convirtió en la primera mujer capataz de La Granja VIP, esto tras competir con César Doroteo, Jawy Méndez y El Patrón en una prueba de destreza.

13:47 hsHoy

El liderazgo en La Granja VIP experimentó una transformación significativa durante la tercera semana, cuando La Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz, rompiendo la secuencia de victorias que había mantenido Sergio Mayer Mori en las semanas previas.

Este cambio se produjo tras una competencia que puso a prueba tanto la destreza como la precisión de los finalistas, entre quienes se encontraban Alberto del Río, César Doroteo y Jawy Méndez.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

