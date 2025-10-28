La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

La transmisión del pasado lunes 27 de octubre en Ventaneando, por TV Azteca, registró un nuevo episodio de controversia cuando Pati Chapoy emitió declaraciones críticas contra Sergio Mayer.
La Bea se convirtió en la primera mujer capataz de La Granja VIP, esto tras competir con César Doroteo, Jawy Méndez y El Patrón en una prueba de destreza.
El liderazgo en La Granja VIP experimentó una transformación significativa durante la tercera semana, cuando La Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz, rompiendo la secuencia de victorias que había mantenido Sergio Mayer Mori en las semanas previas.
Este cambio se produjo tras una competencia que puso a prueba tanto la destreza como la precisión de los finalistas, entre quienes se encontraban Alberto del Río, César Doroteo y Jawy Méndez.