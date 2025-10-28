“Se cree político”: Pati Chapoy arremete contra Sergio Mayer tras las duras críticas a su hijo en La Granja VIP

Pati Chapoy arremete contra Sergio Mayer tras las duras críticas a su hijo en La Granja VIP Crédito: TV Azteca

La transmisión del pasado lunes 27 de octubre en Ventaneando, por TV Azteca, registró un nuevo episodio de controversia cuando Pati Chapoy emitió declaraciones críticas contra Sergio Mayer.

La titular del programa de espectáculos reaccionó luego de que el exdiputado federal y empresario defendiera públicamente a su hijo, Sergio Mayer Mori, participante de La Granja VIP, quien ha estado en el centro de ataques y señalizaciones a raíz de actitudes durante el reality.

La discusión surgió después de que Pedro Sola presentara una entrevista con Mayer. El conductor afirmó: “Obviamente a defender a su hijo, pues de lo indefendible. O sea, el muchacho es como es y lo hemos visto aquí. Vamos con Mayer”, abriendo la puerta a la intervención del también exintegrante de Garibaldi.

Luego de que el ex Garibaldi defendió a Sergio Mayer Mori por sus adicciones, la periodista no dudó en asegurar que 'exagera' los señalamientos que se le hacen Crédito: TV Azteca

Sergio Mayer defiende a su hijo frente a las críticas de Ventaneando

Durante la entrevista, el reportero de Ventaneando planteó la complejidad de reconocer públicamente una adicción en un familiar. En respuesta, Sergio Mayer sostuvo:

“El hecho de que mi hijo tenga una adicción y defectos como ese no lo hace una mala persona. El hecho de que sea criticado, juzgado, señalado, estigmatizado porque tiene una enfermedad o tiene una adicción no lo hace mala persona. Es un gran ser humano con un gran corazón, luchando por salir adelante, igual que miles de jóvenes. Y no los podemos dejar solos”, citó el programa.

Mayer señaló también que la ola de comentarios negativos ha trascendido la crítica mediática y se ha traducido en mensajes de odio y amenazas. “Hemos tenido mensajes de odio, de hate por los comentarios que hacen, incluso de amenazas de muerte y eso es muy delicado”, aseguró el exdiputado en declaraciones para el medio.

Sergio Mayer defiende a su hijo frente a las críticas de Ventaneando (Captura de pantalla TikTok)

Pati Chapoy minimiza declaraciones y lanza reproche contra Sergio Mayer y su carrera como político

Poco después de la entrevista, Pati Chapoy intervino en la emisión para descartar la gravedad de las declaraciones de Mayer respecto a presuntas amenazas.

“¿Qué amenazas de muerte? Ay, nada. Está exagerando. Es político. O bueno, más bien se cree político”, dijo la periodista, en referencia al paso de Mayer por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo transmitido por TV Azteca, la líder del programa subrayó así su escepticismo ante los argumentos del ex Garibaldi.

Sergio Mayer se pelean en vivo con Linet Puente y Ferka en La Granja VIP Credito: cuartoscuro

El conflicto mediático tiene su origen en la gala de eliminación de La Granja VIP, realizada la noche del domingo 26 de octubre. El reality, producido por TV Azteca, registró altos niveles de tensión cuando Sergio Mayer confrontó en vivo a Linet Puente y a Ferka, panelistas del foro, al defender a su hijo de lo que calificó como “criminalización” por parte de los demás concursantes y del propio panel.