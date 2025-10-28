La Granja VIP: Kristal Silva responde a Manola Díez tras acusarla de exhibirla ante las cámaras

Kristal Silva negó cualquier intento de humillación. (La Granja VIP, Facebook)

La competencia por el liderazgo dentro de La Granja VIP dejó uno de los momentos más tensos de la semana. Durante el reto para definir al nuevo capataz, Manola Díez no pudo ocultar su molestia al quedar fuera de la ronda final, lo que generó una reacción inmediata de Kristal Silva, conductora y narradora del reality.

Todo ocurrió en la prueba de resistencia y agilidad que enfrentó a los granjeros Lola Cortés, La Bea, Jawy, Alfredo Adame y Manola. La dinámica exigía encontrar piezas de un rompecabezas en un barril lleno de paja, armarlo y luego correr hasta un corral para lanzar costales a un contenedor antes de tocar la campana. Solo tres competidores podían avanzar a la fase final, lo que elevó la presión.

La Bea fue la gran triunfadora, seguida por Jawy y Lola, dejando fuera a Manola y a Adame. Aunque la actriz logró completar su rompecabezas, el tiempo no le alcanzó para llegar al corral, motivo por el que su avance no fue válido según las reglas establecidas.

Visiblemente molesta, Manola Díez caminó de un lado a otro del set, sin ocultar su frustración. Kristal Silva intentó dialogar con ella para explicarle la situación, pero la actriz prefirió guardar silencio unos segundos antes de admitir su enojo: “Pensé que ya lo tenía”, dijo con tono resignado, dejando entrever su decepción por no poder competir por el liderazgo.

Kristal, con el profesionalismo que la caracteriza, le recordó que el reglamento se había explicado con claridad desde el inicio. Aunque Manola reconoció que entendía la decisión, su incomodidad se volvió evidente para los espectadores, quienes comentaron ampliamente el momento en redes sociales.

Kristal Silva reaccionó a los comentarios en X (antes Twitter). (Captura de pantalla)

Horas después, Kristal Silva reaccionó a los comentarios en X (antes Twitter), aclarando lo ocurrido y dejando ver empatía hacia la concursante: “No lograste pasar al corral, eso quise decirle… Pero entiendo su impotencia, se le notan las ganas y el esfuerzo, eso también se valora”.

La reacción de la conductora fue celebrada por los seguidores del programa, quienes destacaron su tono conciliador y su manera de manejar la tensión en vivo.

Finalmente, La Bea se impuso en la ronda decisiva ante Jawy, El Patrón y Teo, convirtiéndose en la nueva capataz de La Granja VIP. Sin embargo, el episodio dejó claro que, además de las pruebas físicas, las emociones también juegan un papel determinante dentro del reality más comentado del momento.

(Captura de pantalla TikTok)