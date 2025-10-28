México

Diputadas de Morena "pelean" en conferencia de prensa por aparecer junto a Omar García Harfuch| Video

La discusión ocurrió cuando Ricardo Monreal le pidió a Gabriela Jiménez cambiarse de lugar al comenzar la conferencia de prensa

Por Fernanda López-Castro

Las diputadas discutieron por estar
Las diputadas discutieron por estar a lado del funcionario federal. | YouTube Cámara de Diputados - Comunicación Social

Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Saiden Quiroz, integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, protagonizaron una discusión durante la conferencia de prensa que encabezó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras su reunión de ayer con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

La discusión quedó grabada en video, ya que la conferencia se transmitió en vivo, y se generó luego de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja y presidente de la JUCOPO, le pidió a Jiménez Godoy cambiar se de lugar con Jessica Saiden.

En el video se ve a Monreal inclinarse hacia Gabriela Jiménez cuando iniciaron las preguntas para el funcionario federal, aparentemente para instruirle que se parara al lado derecho de García Harfuch, donde estaba Saiden Quiroz.

La diputada asiente con la cabeza y camina hacia el lado derecho de García Harfuch y le pide a su compañera que le haga espacio; sin embargo, Saiden no le hace caso e incluso hace un gesto de desaire hacia la legisladora.

Después de dialogar por casi un minuto, Jiménez Godoy se regresa a su lugar y le comenta a Monreal que su compañera se negó a cederle el espacio a lado del secretario de Seguridad.

Ante esto, el coordinador parlamentario morenista reaccionó riéndose, sin voltear a ver a Gabriela Jiménez ni a Saiden Quiroz.

Las diputadas protagonizaron una disputa por estar a lado del secretario de Seguridad tras una reunión con la Jucopo. Crédito: YouTube Cámara de Diputados

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió a la Junta de Coordinación Política del Congreso para analizar el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, destacó la comparecencia como un ejercicio serio de transparencia, en el que se respondieron preguntas de todos los grupos parlamentarios.

García Harfuch detalló avances en la lucha contra el crimen, incluyendo detenciones clave vinculadas al grupo “La Barredora” y una reducción de 48% en violencia en Tabasco tras operativos intensificados.

Respecto a los recientes episodios violentos en Sinaloa, explicó que los homicidios aumentaron por disputas entre grupos criminales, pero señaló que se reforzaron las acciones de seguridad, con más personal y células de investigación en la zona. Negó rumores sobre un atentado en su contra y aseguró su presencia permanente en reuniones del gabinete de seguridad.

Sobre desapariciones, admitió la necesidad de homologar los registros y mejorar la localización. En el combate a la extorsión resaltó la consolidación del número 089 para denuncias, el aumento de detenciones y la protección de víctimas.

Finalmente, indicó acciones para proteger a productores de limón extorsionados en Michoacán y análisis de los grupos de autodefensa.

