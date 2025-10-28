México

De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Las exintegrantes del reality show se suman al elenco de la icónica obra ochentera, prometiendo funciones llenas de emoción y nostalgia

Por Armando Guadarrama

Guardar
Mentiras, el musical anuncia la
Mentiras, el musical anuncia la incorporación de dos ex participantes de La casa de los famosos México 2025 a su gira nacional (IG)

El regreso de Elaine Haro y Mar Contreras a los escenarios teatrales marca una nueva etapa en sus trayectorias, tras su reciente participación en La casa de los famosos México 2025.

Ambas artistas, reconocidas por su paso por el popular reality, se integran al elenco de Mentiras, el musical, una de las producciones más emblemáticas del teatro mexicano, que continúa su gira nacional con renovada energía y rostros conocidos.

La producción de Mentiras, el musical anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Elaine Haro como la nueva intérprete de Yuri, personaje central de la obra.

Elaine Haro regresa al teatro
Elaine Haro regresa al teatro como la nueva Yuri en Mentiras, el musical, tras su paso por La casa de los famosos México 2025 (IG)

En el comunicado oficial, la puesta en escena subrayó: “Elaine Haro será la nueva edición 1980 de Yuri en Mentiras, el musical, la gira. Su pasión, entrega y talento te harán vivir la historia más exitosa del teatro en México como nunca antes”.

De este modo, la actriz y cantante suma un nuevo reto a su carrera, aportando su voz y presencia a una obra que celebra la música y los enredos sentimentales de los años ochenta, y que ha conquistado al público por generaciones.

Junto a Haro, Mar Contreras también se suma al reparto, asumiendo el papel de Daniela en dos funciones especiales que tendrán lugar en Monterrey, Nuevo León.

La producción confirmó la noticia en sus plataformas digitales, destacando que la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, aportará “talento, carisma y un toque ochentero” al personaje, que en el pasado ha sido interpretado por figuras como Angélica Vale y Belinda, esta última en la versión de Mentiras producida por Prime Video.

Mar Contreras se integra al
Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales en Monterrey (IG)

El regreso de Contreras al teatro se produce después de su paso por La casa de los famosos México 2025, donde alcanzó el quinto lugar y protagonizó momentos de tensión, como el intercambio con Dalílah Polanco durante una dinámica de roles en la que los participantes debían imitar a sus compañeros.

Las presentaciones de Mentiras, el musical con Elaine Haro y Mar Contreras están programadas para el 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

La obra destacó: “No te pierdas su gran estreno en las funciones de Monterrey del 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros”. Estas funciones forman parte de la gira nacional del musical, que mantiene presentaciones regulares en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

Las funciones de Mentiras, el
Las funciones de Mentiras, el musical con Elaine Haro y Mar Contreras se realizarán el 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (La Casa de los Famosos México)

La participación de Haro y Contreras en esta nueva etapa de Mentiras, el musical refuerza la vigencia del espectáculo, que continúa recorriendo el país y renovando su elenco con figuras que han captado la atención del público en otros formatos.

Temas Relacionados

Elaine HaroMar ContrerasMentiras El MusicalLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Registro de Útiles y Uniformes Escolares 2025: se alarga la fecha del registro

Los familiares de alumnos de primaria, secundaria y preescolar tendrán más tiempo para capturar sus datos

Registro de Útiles y Uniformes

¿Realmente el piloncillo es un buen sustituto del azúcar blanca?

En comunidades rurales, ha sido un endulzante básico y fuente accesible de energía rápida

¿Realmente el piloncillo es un

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Netflix busca mantenerse en el agrado de su audiencia a través de estas historias

Estas son las series más

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

La universidad expresó su solidaridad con la familia de Rodrigo Mondragón, fanático que falleció en las inmediaciones de CU

UNAM lamenta la muerte de

Festejos de San Judas Tadeo en CDMX 2025: estas serán las vialidades afectadas el martes 28 de octubre

Autoridades locales dieron a conocer también las alternativas viales en estas zonas de la Ciudad de México

Festejos de San Judas Tadeo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro hombres en Tabasco

Caen cuatro hombres en Tabasco con metanfetamina, armas largas y un manta con amenazas

Durante la tercera semana de octubre, la SSC detuvo a 25 personas por presunto narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a ocho personas tras ataque contra agentes municipales en Michoacán: cuatro son menores de edad

Vale 460 millones de pesos la metanfetamina hallada en laboratorio clandestino en sierra de Zacatecas

Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series más

Estas son las series más populares del momento en Netflix México para engancharse hoy mismo

Pepillo Origel cuenta que vio a Yolanda Andrade con serios problemas para hablar en su regreso al foro

Apple México: las 10 canciones más reproducidas hoy

Fernando Delgadillo anuncia presentación gratuita en el Festival del Tlacoyo, Edomex

Cómo hacer una calaverita literaria de Día de Muertos con Inteligencia Artificial

DEPORTES

UNAM lamenta la muerte de

UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

De qué murió Manuel Lapuente: revelan posible causa de su fallecimiento a los 81 años

Filtran tercer jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026: así luce el uniforme

Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Cruz Azul se deslinda de la seguridad al exterior del Estadio Olímpico Universitario tras la muerte de un aficionado