De ‘La Casa de los Famosos México’ a ‘Mentiras El Musical’: no sólo Mar Contreras, Elaine Haro se une a la exitosa obra

Mentiras, el musical anuncia la incorporación de dos ex participantes de La casa de los famosos México 2025 a su gira nacional (IG)

El regreso de Elaine Haro y Mar Contreras a los escenarios teatrales marca una nueva etapa en sus trayectorias, tras su reciente participación en La casa de los famosos México 2025.

Ambas artistas, reconocidas por su paso por el popular reality, se integran al elenco de Mentiras, el musical, una de las producciones más emblemáticas del teatro mexicano, que continúa su gira nacional con renovada energía y rostros conocidos.

La producción de Mentiras, el musical anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Elaine Haro como la nueva intérprete de Yuri, personaje central de la obra.

Elaine Haro regresa al teatro como la nueva Yuri en Mentiras, el musical, tras su paso por La casa de los famosos México 2025 (IG)

En el comunicado oficial, la puesta en escena subrayó: “Elaine Haro será la nueva edición 1980 de Yuri en Mentiras, el musical, la gira. Su pasión, entrega y talento te harán vivir la historia más exitosa del teatro en México como nunca antes”.

De este modo, la actriz y cantante suma un nuevo reto a su carrera, aportando su voz y presencia a una obra que celebra la música y los enredos sentimentales de los años ochenta, y que ha conquistado al público por generaciones.

Junto a Haro, Mar Contreras también se suma al reparto, asumiendo el papel de Daniela en dos funciones especiales que tendrán lugar en Monterrey, Nuevo León.

La producción confirmó la noticia en sus plataformas digitales, destacando que la artista originaria de Culiacán, Sinaloa, aportará “talento, carisma y un toque ochentero” al personaje, que en el pasado ha sido interpretado por figuras como Angélica Vale y Belinda, esta última en la versión de Mentiras producida por Prime Video.

Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales en Monterrey (IG)

El regreso de Contreras al teatro se produce después de su paso por La casa de los famosos México 2025, donde alcanzó el quinto lugar y protagonizó momentos de tensión, como el intercambio con Dalílah Polanco durante una dinámica de roles en la que los participantes debían imitar a sus compañeros.

Las presentaciones de Mentiras, el musical con Elaine Haro y Mar Contreras están programadas para el 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

La obra destacó: “No te pierdas su gran estreno en las funciones de Monterrey del 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros”. Estas funciones forman parte de la gira nacional del musical, que mantiene presentaciones regulares en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

Las funciones de Mentiras, el musical con Elaine Haro y Mar Contreras se realizarán el 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros de Monterrey (La Casa de los Famosos México)

La participación de Haro y Contreras en esta nueva etapa de Mentiras, el musical refuerza la vigencia del espectáculo, que continúa recorriendo el país y renovando su elenco con figuras que han captado la atención del público en otros formatos.