Dólar se debilita frente al peso mexicano al cierre de la jornada de este lunes 27 de octubre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Ricardo Piña

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El peso mexicano comenzó la semana con una apreciación cercana al 0,37%, ubicándose en 18,38 pesos por dólar, favorecido por un renovado apetito global por riesgo y por los datos exportadores recientes. En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,38 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,06% frente a los 18,40 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

El incremento de 51,2% en las exportaciones automotrices mexicanas hacia destinos fuera de Estados Unidos evidenció una diversificación geográfica y la capacidad de adaptación del sector exportador nacional. Los envíos a Estados Unidos también mostraron dinamismo, con un crecimiento de 12,4% pese al endurecimiento de los aranceles, factor que habitualmente presiona los flujos comerciales.

Así, aunque las importaciones mantuvieron su presión sobre la balanza, la economía mexicana continuó exhibiendo dinamismo dentro de un contexto global de bajo crecimiento.

La cotización del peso mexicano
La cotización del peso mexicano alcanzó los 18,38 por dólar tras apreciarse alrededor de 0,37% el lunes por la tarde. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,25%, por ello en términos interanuales aún mantiene una disminución del 9,31%.

Respecto de jornadas anteriores, sumó dos sesiones seguidas de números negativos. La cifra de la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

Durante septiembre, México registró un déficit comercial de 2.400 millones de dólares, cifra superior a los 1.300 millones previstos y la más alta en lo que va del año. Este saldo negativo, aunque notable, se vio parcialmente contrarrestado por el fuerte desempeño exportador: las exportaciones totales avanzaron 13,8%, con especial impulso en las manufacturas, que repuntaron 15,7%.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

