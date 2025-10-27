Mal inicio de semana para el dólar: “billete verde” se deprecia y el súper peso aprovecha este 27 de octubre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en México luego que bajara el precio del dólar tras la apertura de mercados de este 27 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se vende en 18.39 pesos mexicanos al inicio de jornada de este lunes.

Esto significa una baja de 0.6 pesos, el 0.3%, en comparación con la cotización de 18.45 pesos con la que la moneda estadounidense cerró la semana pasada.

En lo que va del año, el precio del dólar ha bajado un -11.59% y ha disminuido un -8.14% desde octubre del año pasado.

¿Por qué bajó el precio del dólar?

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso colombiano se benefició de la debilidad del billete estadounidense.

El comportamiento del tipo de cambio responde a las señales positivas del acercamiento entre Estados Unidos y China en materia comercial.

Se espera una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, que genera expectativas positivas gracias a concesiones de ambas partes.

Por ejemplo, la reanudación de compras de soya por parte de China y el retiro de amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos a cambio de asegurar el suministro de imanes de tierras raras.

Sin embargo, persisten tensiones estructurales relacionadas con seguridad nacional, subsidios estatales y competencia tecnológica.

En el ámbito monetario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó cinco finalistas para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inlgés), incluyendo a miembros actuales de la Junta.

Se presentarán opciones al presidente Trump tras el Día de Acción de Gracias, quien espera tomar una decisión antes de fin de año.

Los operadores centrarán su atención en la decisión de política monetaria de la FED a mitad de la semana, donde se prevé ampliamente un recorte de 25 puntos base en el rango objetivo de la tasa de fondos federales.

Precio del dólar en México (REUTERS/Jose Luis González)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.