Vales Mercomuna: este es el último día en que puedes unirte al programa social y obtener hasta mil pesos

Este programa social esta pensado para las familias de bajos recursos.

Los Vales Mercomuna 2025 son un apoyo económico en forma de vales digitales o físicos, implementado por el gobierno de la Ciudad de México para hogares que enfrentan dificultades económicas.

Este apoyo busca incentivar el consumo local y fortalecer el comercio en las colonias al permitir que las familias beneficiadas adquieran productos de primera necesidad en establecimientos participantes.

Si bien inició en la alcaldía Iztapalapa ahora se ha extendido a otras alcaldías y aquí te contamos cuál es la fecha límite para recibir dichos vales y cómo puedes acceder a uno de ellos.

Quienes desen ser beneficiarios deben estar atentos a las visitas en su hogar.

Cuándo será el último día para poder unirte al programa de Vales Mercomuna 2025

Como mencionamos, el programa Mercomuna está dirigido principalmente a familias en situación vulnerable residentes en diversas alcaldías de la Ciudad de México y en esta ocasion el plazo para inscribirse concluye el 31 de octubre.

La estrategia, implementada en 2024 bajo la gestión de Clara Brugada, se distingue por su modalidad de entrega, es decir que los beneficiarios reciben vales físicos de despensa con un valor aproximado de mil pesos mensuales, que solo pueden utilizarse en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños negocios registrados en la Ciudad de México.

En este sentido, y a diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no contempla registro en línea ni módulos presenciales y la única vía de acceso es el esquema denominado “Casa por Casa”, en el que brigadistas de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) visitan los domicilios de posibles beneficiarios.

Durante estas visitas, el personal, fácilmente identificable por sus chalecos guinda con la leyenda SAPCI, revisa la documentación, verifica la información y entrega el folio de registro correspondiente.

Esta medida pretende no solo garantizar el acceso a alimentos básicos, sino también impulsar la actividad económica en las colonias.

Es por esta razón que las autoridades han solicitado a los habitantes estar atentos a las visitas domiciliarias que realizan los brigadistas oficiales.

Los vales pueden utilizarse para comprar alimentos, productos de higiene personal y limpieza, entre otros artículos de consumo básico, exclusivamente en comercios locales afiliados al programa.

Una vez aceptadas, las personas beneficiarias pueden utilizar los vales exclusivamente en comercios afiliados al programa.

Por su parte, los pequeños negocios y locatarios interesados en sumarse como puntos de canje tienen la posibilidad de integrarse mediante un proceso de registro a través de Locatel, llamando al número 0311.