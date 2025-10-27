México

“Ser legislador es un honor y un privilegio”, dice Ricardo Monreal, quien llamó a diputadas y diputados a cumplir con su deber

Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en sesión y Sergio Mayer bailando con La Sonora Santanera desataron inconformidades en la Cámara Baja

Por Alexa Cirel

Ricardo Monreal llamó a diputadas
Ricardo Monreal llamó a diputadas y diputados a cumplir con su deber en San Lázaro, cancelado por diputados. (X @Mx_Diputados)

La Cámara de Diputados ha estado en el centro de la atención esta semana, envuelta en distintas polémicas que han generado descontento entre la ciudadanía.

Ante este contexto, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Cámara, hizo un llamado a sus colegas a asumir con responsabilidad sus funciones y cumplir con sus obligaciones legislativas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal afirmó que “ser legislador es un honor y un privilegio entre los ciudadanos, en el que solo pueden estar 500 representantes de la nación”.

Video grabado por el presidente de la Cámara de Diputados. (Crédito: X @RicardoMonrealA)

El legislador destacó que, por esta razón, cada diputado y diputada debe hacer un esfuerzo para responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad ante la población.

El líder parlamentario recordó su trayectoria personal en la política: “En la vida luché mucho la primera ocasión para ser diputado federal en 1988. Hoy, a 30 años de distancia, debo decir lo mismo: es un honor y un privilegio ser representante popular”.

Además, enfatizó la importancia de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y avanzar en la construcción de un sistema jurídico que proteja y defienda a todos, buscando una mayor justicia.

Cancelan sonidero en San Lázaro.
Cancelan sonidero en San Lázaro. Foto: x.com/@Mx_Diputados

Sonora Santanera en la Cámara de Diputados

Entre las polémicas recientes, se encontraba la presentación programada del grupo musical La Sonora Santanera en la Plaza Neri del recinto legislativo.

Anteriormente, los diputados habían reconocido los 70 años de trayectoria de la agrupación con un concierto en el recinto. La polémica surgió cuando algunos legisladores comenzaron a armar un “bailongo” durante la sesión, generando críticas entre los ciudadanos.

Sergio Mayer, diputado del grupo parlamentario, defendió la situación, señalando que “incorrecto no es”, aunque reconoció que la imagen podía prestarse a la controversia.

La Cámara de Diputados celebró
La Cámara de Diputados celebró el setenta aniversario de trayectoria musical de la Sonora Santanera. (Ig: @santaneramx)

Debido a esto, el evento titulado ‘¡Sonideros de San Lázaro en San Lázaro!’, que estaba previsto para la tarde del viernes 7 de noviembre, fue cancelado, informó la Cámara baja a través de sus redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante la sesión

Otra situación que llamó la atención fue la participación del morenista Cuauhtémoc Blanco en la Comisión de Presupuesto desde una cancha de pádel.

Blanco pasó lista a la sesión de manera remota, lo que provocó cuestionamientos sobre su compromiso con las responsabilidades legislativas.

Ante las críticas, Blanco Bravo reconoció los hechos y justificó su ausencia presencial con una orden médica que le impedía asistir físicamente a la sesión.

Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando
Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel durante su sesión ordinaria | Foto: Agencia EFE / José Méndez

Este episodio se sumó a la serie de incidentes que han puesto en el foco público la necesidad de mayor seriedad y presencia de los legisladores en sus funciones.

Monreal concluyó su mensaje insistiendo en la obligación de los diputados y las diputadas de cumplir con México y con la población.

