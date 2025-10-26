Tras críticas por festejo con la Sonora Santanera, la Cámara de Diputados cancela sonidero en San Lázaro

La Cámara de Diputados anunció mediante redes sociales la cancelación del evento “Sonideros de San Lázaro”, planeado para el 7 de noviembre. La notificación se hizo tras una ola de críticas generadas por la celebración realizada días antes para homenajear a La Única Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria. A través de un breve comunicado, las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante la decisión.

Cancelan sonidero en San Lázaro. Foto: x.com/@Mx_Diputados

El homenaje, convocado por el diputado de Morena Sergio Mayer Bretón, tuvo lugar el martes 21 de octubre en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo. El evento contó con la presencia de legisladores de diferentes partidos, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras y Francisco Borrego Adame, quienes participaron en el festejo junto a la agrupación.

El ambiente festivo se mantuvo por varias horas, incluso algunos diputados dejaron pendiente la sesión donde se discutía la Ley Aduanera, mientras en otras partes del país persistía una situación de emergencia tras las intensas lluvias en Veracruz.

La festividad quedó registrada en videos y fotografías difundidos en redes sociales, lo que derivó en cuestionamientos sobre la pertinencia de realizar celebraciones en el recinto legislativo mientras regiones como Veracruz enfrentan inundaciones y miles de damnificados. Diversos usuarios y organizaciones consideraron el festejo como una muestra de insensibilidad ante la gravedad de la crisis humanitaria.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva, defendió el acto como un reconocimiento cultural y señaló que no debía considerarse una fiesta. Explicó que la presencia de los diputados en el baile respondió al ambiente generado naturalmente por la música de la Sonora Santanera. Además, afirmó que mantiene su compromiso con la población afectada en Veracruz y que la ayuda a los damnificados se ha ofrecido desde la Cámara.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció la importancia de homenajear la trayectoria del grupo musical, aunque matizó que es fundamental cuidar el “momento adecuado” para este tipo de eventos, en alusión a la coyuntura nacional.

Las críticas en redes sociales y medios coincidieron en que, dada la crisis en Veracruz y el contexto nacional, cualquier celebración pública resulta fuera de lugar. Ante este escenario, la Cámara de Diputados optó por suspender próximas actividades de corte festivo, al menos de manera inmediata.

La controversia llegó incluso a la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se limitó a declarar “ya que los diputados pongan sus reglas y definan su manera de trabajar”, dejando en manos de Ricardo Monreal las sanciones.

Aunque se intentó limpiar la imagen de los legisladores involucrados en homenaje, también fue a dado a conocer que entre los próximos eventos se tenía prevista una presentación de Los Ángeles Azules.