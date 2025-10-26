México

Tras críticas por festejo con la Sonora Santanera, la Cámara de Diputados cancela sonidero en San Lázaro

La notificación se hizo tras una ola de críticas generadas por la celebración realizada días antes

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar

La Cámara de Diputados anunció mediante redes sociales la cancelación del evento “Sonideros de San Lázaro”, planeado para el 7 de noviembre. La notificación se hizo tras una ola de críticas generadas por la celebración realizada días antes para homenajear a La Única Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria. A través de un breve comunicado, las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante la decisión.

Cancelan sonidero en San Lázaro.
Cancelan sonidero en San Lázaro. Foto: x.com/@Mx_Diputados

El homenaje, convocado por el diputado de Morena Sergio Mayer Bretón, tuvo lugar el martes 21 de octubre en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo. El evento contó con la presencia de legisladores de diferentes partidos, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras y Francisco Borrego Adame, quienes participaron en el festejo junto a la agrupación.

El ambiente festivo se mantuvo por varias horas, incluso algunos diputados dejaron pendiente la sesión donde se discutía la Ley Aduanera, mientras en otras partes del país persistía una situación de emergencia tras las intensas lluvias en Veracruz.

La festividad quedó registrada en videos y fotografías difundidos en redes sociales, lo que derivó en cuestionamientos sobre la pertinencia de realizar celebraciones en el recinto legislativo mientras regiones como Veracruz enfrentan inundaciones y miles de damnificados. Diversos usuarios y organizaciones consideraron el festejo como una muestra de insensibilidad ante la gravedad de la crisis humanitaria.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva, defendió el acto como un reconocimiento cultural y señaló que no debía considerarse una fiesta. Explicó que la presencia de los diputados en el baile respondió al ambiente generado naturalmente por la música de la Sonora Santanera. Además, afirmó que mantiene su compromiso con la población afectada en Veracruz y que la ayuda a los damnificados se ha ofrecido desde la Cámara.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció la importancia de homenajear la trayectoria del grupo musical, aunque matizó que es fundamental cuidar el “momento adecuado” para este tipo de eventos, en alusión a la coyuntura nacional.

Las críticas en redes sociales y medios coincidieron en que, dada la crisis en Veracruz y el contexto nacional, cualquier celebración pública resulta fuera de lugar. Ante este escenario, la Cámara de Diputados optó por suspender próximas actividades de corte festivo, al menos de manera inmediata.

La controversia llegó incluso a la conferencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien se limitó a declarar “ya que los diputados pongan sus reglas y definan su manera de trabajar”, dejando en manos de Ricardo Monreal las sanciones.

Aunque se intentó limpiar la imagen de los legisladores involucrados en homenaje, también fue a dado a conocer que entre los próximos eventos se tenía prevista una presentación de Los Ángeles Azules.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosRicardo MonrealClaudia SheinbaumSergio Mayer BretónSergio MayerSergio GutiérrezDato protegidoDiana Karina BarrerasVeracruz

Más Noticias

Desfile de Catrinas en CDMX, a qué hora empieza y desde dónde sale

Para la edición 2025, las autoridades prevén la presencia de más de 300 mil asistentes, por lo que se sugiere llegar temprano

Desfile de Catrinas en CDMX,

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

La activista Elizabeth Soto recibió un ataúd y una corona de flores tras labores que realiza en Seres Libres

Amenazan a fundadora de refugio

Beca Rita Cetina 2026: qué alumnos de primaria no podrán registrarse en enero

El programa ampliará su cobertura el próximo año para que más alumnos se integren

Beca Rita Cetina 2026: qué

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

Las acciones fueron realizadas durante una jornada de búsqueda de un joven desaparecido

Localizan restos óseos durante cateo

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan a fundadora de refugio

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

CNDH emite recomendaciones a Marina y policías de Zacatecas por el asesinato de 14 civiles durante enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en México para engancharse este día

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

“Frankenstein” agota boletos en la Cineteca Nacional de CDMX; a partir de esta fecha podrás adquirir tus entradas

Las mejores películas para recordar a los difuntos durante Día de Muertos

“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

DEPORTES

El Hijo de Dr. Wagner

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca

IA revela al ganador del GP de México de la Formula 1

Chivas vs Atlas EN VIVO minuto a minuto: Tres goles de Armando “La Hormiga” González y Guadalajara ya golea 4 a 0