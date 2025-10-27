México

Murió Juan Salgado Brito, secretario del Estado de Morelos

La gobernadora expresa su pesar y resalta los valores que guiaron su vida

Por Merary Nuñez

Margarita González Saravia manifestó profundo
Margarita González Saravia manifestó profundo malestar por el deceso del secretario de gobierno de Morelos. | Crédito: Jesús Aviles, Infobae México

Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, confirmó el fallecimiento de Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del Estado, quien perdió la vida el pasado domingo 26 de octubre.

Hasta el momento de este reporte, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del fallecimiento.

No obstante, de acuerdo con información publicada por La Jornada, la semana pasada Margarita González Saravia negó que el funcionario estuviera enfermo, esto ante los cuestionamientos derivados de la ausencia de Juan Salgado Brito en las conferencias de prensa semanales.

A través de redes sociales Saravia manifestó su profundo pesar por la muerte del funcionario, destacó su integridad y firme compromiso con el desarrollo del estado y las causas sociales que definieron su carrera.

La funcionaria resaltó la visión humanista de Salgado, así como su vida orientada por los valores de justicia, dignidad y bienestar para Morelos. Subrayó que el funcionario siempre confió en el diálogo y la construcción colectiva.

“Su legado permanecerá en la historia y en el corazón del pueblo morelense”, finalizó la funcionaria.

Información en proceso....

Juan Salgado BritoMorelosMargarita González Saraviamexico-noticias

