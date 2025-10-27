México

Mexicorusa explica cómo pasó de sentir vergüenza de haber nacido en México a amar al país

La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces

Por Víctor Cisneros

La historia de Irina se
La historia de Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces. (TikTok)

La sinceridad de Irina, una joven mexicorusa nacida en Colima, ha conmovido a miles de usuarios en TikTok tras revelar cómo pasó de sentir vergüenza por haber nacido en México a reconocer que su país es parte esencial de su identidad.

Su testimonio, compartido en el canal de YouTube Latino en Rusia, desató un intenso debate entre quienes se sintieron identificados con su cambio de perspectiva.

Irina recordó que en su
Irina recordó que en su adolescencia solía tener una visión negativa de México. (Tiktok)

“Yo decía es un país atrasado”

Durante la charla, Irina recordó que en su adolescencia solía tener una visión negativa de México. “Yo decía: es un país atrasado, tercermundista, donde la gente no se interesa por la cultura ni por la educación”, confesó. Estas palabras, que podrían interpretarse como una crítica, en realidad forman parte de un proceso de autodescubrimiento que la llevó a reconciliarse con sus raíces.

La joven explicó que al mudarse a Rusia para estudiar, su percepción comenzó a transformarse. “Después de vivir aquí un tiempo, volví a México y me di cuenta de que nada de lo que pensaba era real. Solo conocía la perspectiva de mi estado, Colima. Las personas en México son muy lindas, cultas y tienen mucho interés por aprender”, aseguró con emoción.

El cambio de mentalidad, dice, nació del contraste cultural y de convivir con otros mexicanos en el extranjero. “Antes me daba vergüenza decir que era mexicana, y ahora me enorgullece muchísimo”, expresó, reflejando un sentimiento que resonó con miles de usuarios que vieron su entrevista.

Una joven rusa nacida en Colima se ha vuelto viral por renegar de la decisión de sus padres de enviarla a estudiar a San Petersburgo Crédito: @ian.narvaez, TikTok

Su historia se volvió viral hace 1 año

La historia de Irina no es nueva en internet. Un año antes ya se había hecho viral en otra entrevista donde afirmaba, entre risas, que se sentía “90% mexicana y 10% rusa”. En ese video, también compartido en TikTok, la estudiante de Psicología contaba que extraña la calidez de su país y que, aunque San Petersburgo es hermoso, no soporta los inviernos. “Ya me quiero ir. En México todo es mejor, hasta los mariscos”, bromeó entonces.

El público en redes sociales celebró su cambio de mirada y el orgullo con el que ahora habla de México. “Mi patria es México, me encantó esa frase”, escribió una usuaria, mientras otros destacaron la mezcla entre la seriedad rusa y la pasión mexicana que la caracteriza.

Entre nostalgia y gratitud, Irina se ha convertido en un símbolo de amor por las raíces, recordando que a veces hay que irse lejos para entender de dónde venimos y por qué vale la pena sentirse orgulloso de ser mexicano.

En TikTok ha causado furor
En TikTok ha causado furor una entrevista hecha a una joven que estudia en San Petersburgo. Foto: @ian.narvaez, TikTok

Lotería Nacional: dónde ver los

Detienen a "El Tunco", encargado

América Rangel respalda a Javier

Facultad de Ciencias Políticas de

Cuáles son los beneficios del
Detienen a "El Tunco", encargado

"Culpa nuestra" arrasa con las

Ricardo Peláez llora la partida

