Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados del domingo 26 de octubre 2025

Este domingo en punto de las 20:00 horas, se llevará a cabo el Sorteo Zodiaco Especial 1724 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos tradicionales más populares del país, que reparte un premio mayor de 11 millones de pesos en una sola serie, además de otros premios. Como es costumbre, el escenario donde se desarrollará el evento será el “Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional”.

En esta edición del domingo 26 de octubre de 2025, el diseño del cachito de este sorteo, rinde homenaje al “45 Aniversario de La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)”. Creada en 1980, la institución es la encargada de garantizar el derecho al refugio y la protección de quienes lo requieren en el país, actuando como un referente en América Latina en la atención y reconocimiento de quienes huyen debido a la persecución o la violencia en sus lugares de origen.

La institución se ha consolidado como el órgano rector de la política de refugio en México, adaptando su labor a los cambios en los flujos migratorios internacionales y a la creciente diversidad de perfiles entre las personas solicitantes, incluyendo mujeres, niñas, niños, integrantes de la comunidad LGBTI+ y pueblos indígenas.

Con presencia en entidades como Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guadalajara, Monterrey, Tabasco y Veracruz, surgió originalmente para responder a la llegada masiva de centroamericanos desplazados por conflictos armados.

“La trayectoria de la COMAR ha sido reconocida por organismos internacionales y por diversas instancias gubernamentales y académicas. Sus principales fortalezas radican en su experiencia acumulada, su personal especializado y su capacidad de adaptación a contextos cambiantes, lo que le ha permitido responder con resiliencia a un aumento sin precedentes en las solicitudes de refugio en los últimos años”, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Lotería Nacional.

Los números ganadores de los respectivos premios se darán a conocer conforme transcurra el sorteo que comienza a las 20:00 horas

*Inicia a las 20:00 horas

Premio mayor de 11 millones de pesos:

Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos:

Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Esta es la estructura que conforma al Sorteo Zodiaco Especial

El sorteo celebrado un domingo al mes, utiliza 120,000 números (billetes), que se encuentran numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Cada boleto de lotería se divide en 20 cachitos, a lo que se denomina serie y el sorteo distribuye 43 millones 38 mil 300 pesos y está conformado por 22,622 premios en efectivo realizándose en una sola serie.

El costo por participar en el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional es de:

Cachito: $35 MXN

Serie (20 cachitos): $700 MXN

El premio mayor del Sorteo Zodiaco asciende a 11 millones de pesos al comprar la serie completa. Un solo cachito puede otorgar hasta 550 mil pesos. En este sorteo, uno de cada cinco participantes resulta ganador.

El Sorteo Zodiaco otorga 20,799 reintegros distribuidos así: 10,800 corresponden a cachitos cuyo número finaliza igual que el último número del premio mayor, independientemente del signo zodiacal y excluyendo boletos ya premiados; los 9,999 restantes se asignan a cachitos del mismo signo zodiacal que el premio mayor.

¿Qué debo hacer para cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

Cuando el importe es de $9,999.99 o menos, el abono se realiza en la cuenta Broxel del ganador y se aplica una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Para cantidades superiores, el pago se emite mediante cheque nominativo para abono en cuenta, con igual porcentaje de retención. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con desglose de premio e impuestos retenidos, así como la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el proceso de cobro, el ganador debe proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Estos datos personales tienen carácter confidencial según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden divulgarse.