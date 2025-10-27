México

La Granja VIP: Quién fue el segundo eliminado del reality

Tras una polémica semana en la granja, el famoso eliminado se retiró provocando diversas reacciones en la audiencia

Por Cinthia Salvador

Tras una polémica semana en
Tras una polémica semana en la granja, el famoso eliminado se retiró provocando diversas reacciones en la audiencia. (Foto: TV Azteca)

La segunda expulsión del reality La Granja VIP ocurrió después de una jornada marcada por la tensión entre los participantes y la incertidumbre generada por las nominaciones. Sandra Itzel resultó ser la segunda eliminada de la competencia, en un desenlace que reconfiguró la dinámica del programa.

La noche de decisión enfrentó a tres concursantes señalados por sus compañeros: el comediante Alfredo Adame, la cantante Sandra Itzel y el actor Eleazar Gómez. Las nominaciones incrementaron la presión interna durante los días previos, intensificadas por pruebas físicas y tareas de manejo de animales, desafíos centrales en el formato de La Granja VIP. Este domingo 26 de octubre fue decisivo para definir al siguiente expulsado; primero, Adame regresó a la convivencia tras recibir el respaldo necesario, dejando a Sandra Itzel y a Eleazar Gómez en la recta final de la eliminación.

Adame, Sandra Itzel y Eleazar
Adame, Sandra Itzel y Eleazar se enfrentaron en la sala de nominados. (Captura de pantalla TikTok)

El resultado de esta votación determinó la salida de la intérprete, cuya participación quedó marcada por su esfuerzo frente a las exigencias del entorno rural y la dinámica social del programa. Tras su eliminación, se trasladó al foro para encontrarse con su familia y también para dar a conocer “El Legado”. El avance de las semanas en la competencia obliga al resto de los concursantes a fortalecer alianzas y analizar cada jugada para evitar quedar expuestos en las próximas rondas de nominación, una situación que se percibe cada vez más volátil a medida que los rivales se adaptan a las reglas de convivencia.

La salida de Sandra Itzel modifica el equilibrio dentro de la competencia, con efectos inmediatos en los vínculos entre los concursantes.

“Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro. Y creo que no estoy capacitada para enfrentarme a tanto lobo allá adentro, me la pasé muy bien, disfruté jugar, aprender... me llevo mucho aprendizaje personal, de vida, como artista y a lo que sigue. Adelante siempre”, expresó la cantante.

La cantante se convirtió en
La cantante se convirtió en la segunda eliminada del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Por otro lado, al presentarse al foro con Adal Ramones, Sandra reveló que ya esperaba ese resultado. “Si (me lo esperaba). No vi a Eleazar más fuerte, yo creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”, explicó.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

