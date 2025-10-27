Esta es la mejor técnica para eliminar el polvo de los ventiladores de forma fácil y rápida

Aunque mucha gente suele ignorarlos, estos aparatos requieren limpieza periódica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda los ventiladores son uno de los aparatos electrónicos más usados en el hogar, sobre todo en temporadas de calor; sin embargo, muchas veces estos suelen no ser limpiados con la frecuencia que requieren, lo cual puede llegar a ocasionar problemas salud a largo plazo.

La frecuencia recomendada para limpiar un ventilador es cada uno o dos meses, dependiendo del uso y del nivel de polvo en el ambiente. Si el ventilador se utiliza de forma diaria o se encuentra en un lugar propenso a la acumulación de polvo, puede ser necesario limpiarlo cada mes.

Es por eso que aquí te contamos sobre un sencillo método que te ayudará a tener tus ventiladores libres de polvo de manera fácil y rápida.

Es recomendable revisar y limpiar el ventilador antes y después de temporadas de uso intensivo, como durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar un ventilador usando una bolsa de plástico y jabón

Para limpiar un ventilador utilizando una bolsa de plástico y jabón, sigue este procedimiento:

Apaga y desconecta el ventilador:Asegúrate de que el aparato esté completamente apagado y desconectado de la corriente eléctrica. Desmonta la rejilla y aspas:Si el modelo lo permite, retira la rejilla protectora y las aspas del ventilador para facilitar la limpieza. Prepara la bolsa con solución jabonosa:Llena una bolsa de plástico resistente (como una tipo Ziploc grande o de basura) con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón líquido o detergente. Coloca las aspas dentro de la bolsa:Introduce con cuidado las aspas (y la rejilla, si quieres) en la bolsa con la solución jabonosa. Cierra y agita la bolsa:Sella la bolsa y agítala suavemente para que el agua jabonosa elimine el polvo y la suciedad de las piezas. Deja en remojo si es necesario:Si las aspas están muy sucias, deja las piezas dentro de la bolsa durante algunos minutos. Retira, enjuaga y seca:Saca las piezas de la bolsa, enjuaga con agua limpia y seca con un paño suave o deja secar al aire. Limpia el resto del ventilador:Usa un paño húmedo con poco jabón para limpiar la base y partes que no sean desmontables, siempre evitando mojar los componentes eléctricos. Vuelve a armar el ventilador:Cuando las piezas estén completamente secas, ensámblalas de nuevo y conecta el ventilador.

Este método ayuda a remover el polvo y la suciedad acumulada en las aspas y rejilla sin levantar polvo al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud de no limpiar tu ventilador de manera regular

No limpiar el ventilador de manera regular puede generar varios riesgos para la salud, principalmente relacionados con la acumulación de polvo, ácaros y microorganismos. Algunos de estos riesgos incluyen:

Alergias respiratorias: El ventilador sucio esparce polvo, ácaros y polen presentes en las aspas y rejilla al ambiente, lo que puede desencadenar reacciones alérgicas, estornudos, congestión nasal y lagrimeo.

Agravamiento del asma y problemas respiratorios: Las partículas suspendidas pueden empeorar los síntomas en personas con asma, bronquitis u otras afecciones respiratorias.

Infecciones: El polvo acumulado puede contener bacterias y hongos que, al ser liberados al aire, incrementan el riesgo de infecciones respiratorias, sobre todo en personas inmunodeprimidas o niños pequeños.

Irritación ocular y de garganta: La dispersión de partículas puede causar irritación en los ojos y vías respiratorias superiores.

Mala calidad del aire interior: El uso frecuente de ventiladores sucios reduce la calidad del aire en el hogar, lo cual puede afectar el bienestar general de los habitantes.

Mantener el ventilador limpio ayuda a prevenir estos riesgos y a mantener un ambiente más saludable.