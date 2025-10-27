Aitana sorprende a los fans de la Fórmula 1 durante el GP de México junto a Fernando Alonso

La cantante española mostró su emoción compartiendo fotografías en sus redes sociales de la F1 en la CDMX. (Instagram @aitanax)

La presencia de Aitana en el Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 captó la atención de los asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana de carreras celebrado entre el 24 y el 26 de octubre. La cantante española acudió a la cita como invitada por su compatriota Fernando Alonso, piloto del Aston Martin Cognizant F1 Team, y se integró a algunas de las actividades del equipo durante la jornada de clasificación.

Aitana acompañó a Fernando Alonso en el box del equipo, donde observó el proceso de preparación de los monoplazas y dialogó con el personal técnico. La artista relató a medios presentes que el piloto asturiano le explicó el funcionamiento interno de la escudería y los aspectos clave de la competición. La visita de la cantante se volvió uno de los momentos más comentados del evento, impulsado por su interacción espontánea con los integrantes del equipo británico.

Durante su recorrido por las instalaciones, la cantante compartió contenidos a través de sus cuentas de redes sociales. Desde ahí, publicó algunas imágenes y videos dentro del paddock y transmitió el ambiente exclusivo del mundo de la alta competencia automovilística. “Estamos aquí en México, en la Fórmula 1. Me ha invitado Fernando Alonso porque es el mejor de todos y el más majo. Estoy muy feliz”, declaró la cantante española a través de su perfil de Instagram.

Los fans mexicanos festejaron ver al piloto y a la cantante. (@aitanax)

El encuentro entre personalidades del deporte y la música consolidó la presencia de figuras internacionales en el automovilismo de élite. La experiencia permitió a Aitana conocer de cerca los preparativos y la sofisticación técnica que caracteriza a la Fórmula 1, dentro de uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

“Increíble”, “Dos súperestrellas”, “Amamos tenerte en México”, “Qué ilusión verlos juntos en México”, “Disfruten mucho”, fueron algunos de los comentarios que los fans dejaron en las redes.

Aitana es considerada una de las voces más influyentes de su generación en España y América Latina.(@aitanax)

El Gran Premio de México de Fórmula 1 en 2025 tuvo lugar en la Ciudad de México entre el 24 y el 26 de octubre. Esta edición reunió a las principales escuderías y pilotos internacionales, consolidando de esta manera el evento como uno de los más destacados del calendario. Miles de aficionados asistieron para vivir de cerca la experiencia de la máxima categoría del automovilismo y disfrutar de una atmósfera única. El trazado mexicano exigió lo mejor de los equipos por su altitud y características técnicas, aportando emociones y estrategias decisivas en la lucha por el campeonato.