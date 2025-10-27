México

Abuela de Aldo de Nigris critica a Bárbara Mori por poner a fumar marihuana a Sergio Mayer Mori a los 14 años

El actor sorprendió en La granja VIP al revelar que su madre accedió a que probara la hierba siendo un adolescente, generando opiniones encontradas sobre los límites en la crianza y la responsabilidad parental

Por Armando Guadarrama

La siempre polémica doña Lety
La siempre polémica doña Lety no se guardó nada y cuestionó públicamente la decisión de la actriz, encendiendo aún más la conversación sobre el rol de los padres en temas delicados (Más Allá del Fierro / YouTube)

La controversia en torno a Sergio Mayer Mori y su paso por La granja VIP se intensificó tras una declaración que involucra directamente a su madre, Bárbara Mori, y que provocó la reacción de Leticia Guajardo, conocida en redes como doña Lety, abuela de Aldo de Nigris.

El joven actor y cantante reveló en el reality que comenzó a consumir marihuana a los 14 años con el consentimiento de su madre, lo que desató un debate sobre los límites de la crianza y la responsabilidad parental.

Durante una transmisión en vivo, doña Lety expresó su postura crítica hacia la actitud de Bárbara Mori frente a la decisión de su hijo. “Espero que a Sergio Mayer Mori le haga bien estar ahí y que pueda superar sus adicciones. Ojalá le sirva mucho. Está muy guapo el chavito, canta y todo, ¡pero qué feo que una mamá lo ponga a fumar desde los 14 años en vez de ayudarlo a hacer deporte u otras cosas!”, compartió doña Lety.

Descripción: El actor probó la marihuana a los 14 años. (Políticamente Imprudente)

Esta opinión generó una ola de reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su crítica y otros la cuestionaron.

La polémica se originó cuando Sergio Mayer Mori relató en el programa que, siendo adolescente, convenció a su madre para que le permitiera probar marihuana. Según su testimonio, utilizó el argumento de que, si no lo hacía con ella, lo haría con sus amigos.

“Manipulé a mi mamá cuando tenía una corta edad, le dije que quería probar la marihuana y me dijo que estaba loco. Entonces le dije que si no la probaba con ella, la iba a probar con mis amigos, y mi madre, tan hermosa y voluble que es, dijo ‘tienes razón’”, comentó Sergio Mayer Mori.

El actor también confesó que ha consumido marihuana durante los últimos 15 años como una estrategia para enfrentar la ansiedad social y el estrés. Esta revelación provocó que muchos usuarios en redes sociales cuestionaran la decisión de Bárbara Mori, mientras que otros sugirieron que la actriz pudo haber accedido con la intención de proteger a su hijo.

Sergio Mayer Mori desata polémica
Sergio Mayer Mori desata polémica al revelar que consumió marihuana con consentimiento de Bárbara Mori (Captura de pantalla TikTok)

Un internauta expresó: “Yo nunca he estado de acuerdo con las personas que dicen ‘mejor en casa que afuera’, ¡pero qué peligro! Mejor enseñarles por qué no hacer ciertas cosas y explicarles las consecuencias. Ya cuando sean adultos, ellos decidirán si lo harán o no.”

La participación de Sergio Mayer Mori en La granja VIP ha sido objeto de atención desde el inicio del programa. En la primera semana, se posicionó como uno de los favoritos, pero en la segunda semana se convirtió en blanco de críticas, especialmente tras sus declaraciones sobre el consumo de marihuana y la implicación de su madre en ese proceso.

Doña Lety critica a Bárbara
Doña Lety critica a Bárbara Mori por permitir que su hijo probara marihuana a los 14 años (Capturas de pantalla)

La intervención de doña Lety en la discusión no pasó desapercibida, ya que su comentario sobre la crianza de Bárbara Mori avivó el debate en redes sociales, donde la figura de la abuela de Aldo de Nigris es conocida por sus opiniones directas y su capacidad para generar controversia.

