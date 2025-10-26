México

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Derivado de labores de investigación, las autoridades intervinieron en el domicilio que era utilizado para almacenar droga

Por Fabián Sosa

Guardar
En cumplimento de una orden
En cumplimento de una orden de cateo, las autoridades ingresaron a un inmueble utilizado para almacenar droga en Sinaloa. (Gabinete de Seguridad)

En un cateo realizado en la calle Laguna de los Hornos, del Fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán, Sinaloa, encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), se aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina.

Las acciones derivaron de labores de investigación que permitieron a los agentes de seguridad ubicar el inmueble que presuntamente era utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información publicada por el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta ofical de X, el operativo conjunto se llevo a cabo la mañana del domingo 26 de octubre de 2025.

Detalles del operativo de la Marina y la Defensa en Sinaloa

El operativo conjunto permitió el
El operativo conjunto permitió el aseguramiento de 385 kilos y 170 litros de metanfetamina. (Imagen de Archivo/ AIC)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SSPC, con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir el domicilio y en cumplimiento de la orden judicial, se llevó a cabo un operativo para ejecutar el cateo durante el cual se localizaron las sustancias ilícitas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien dará seguimiento a las investigaciones. Además, las autoridades especificaron que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo.

Según informó el Gabinete de Seguridad, “con esta acción se impidió que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, además de representar una afectación económica a las organizaciones delictivas.”

El tráfico de drogas

(El Cártel de Sinaloa produjo
(El Cártel de Sinaloa produjo metanfetamina con pureza promedio del 97 por ciento. (Archivo/ ICE)

A nivel nacional e internacional, el trasiego de drogas es efectuado principalmente por seis cárteles, según el informe más reciente de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), titulado “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2025”.

Según la información difundida por dicho organismo, el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos, son las principales amenazas transnacionales vinculadas al tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína, cocaína y combinaciones sintéticas.

Sin embargo, la DEA destacó que uno de estos grupos criminales producía toneladas de metanfetamina de “excepcional pureza y potencia” en laboratorios clandestinos.

La agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló el pasado jueves 15 de mayo de 2025 que según el Laboratorio de Pruebas e Investigación Especiales de la DEA, la metanfetamina incautada al Cártel de Sinaloa, analizada en 2025, había alcanzado “la mayor pureza y potencia jamás registrada” con niveles de pureza promedio cercanos al 97 por ciento.

Temas Relacionados

DrogasMetanfetaminaSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: pilotos llegan al Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Gran Premio de la Fórmula

¿Por qué dicen que no se debe comer melón y papaya juntos?

Estas frutas a menudo con consumidas en el mismo plato

¿Por qué dicen que no

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Un grupo armado sometió a los empleados y los llevó a bordo de un Impala Tinto con rumbo desconocido

Dos jóvenes desaparecieron tras un

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 26 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

La estrella pop y el ex primer ministro de Canadá decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París

Mexicanos celebran la confirmación del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos jóvenes desaparecieron tras un

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

¿Qué nuevos juegos habrá en

¿Qué nuevos juegos habrá en ‘Me Caigo de Risa’ temporada 11? Fecha de estreno, nuevo elenco y todo lo que debes saber

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

“Los Daniels han muerto”: Ismael Salcedo deja la banda y denuncia violencia y traición de sus excompañeros

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia

DEPORTES

Gran Premio de la Fórmula

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: pilotos llegan al Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Aficionados protagonizan peleas en las gradas del Gran Premio de México de la Fórmula 1 | Videos

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025