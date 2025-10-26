México

Asesinan en Durango al periodista Miguel Ángel Beltrán

Su cuerpo fue hallado junto con un mensaje amenazante

Por Luis Contreras

Medios locales confirmaron la muerte
Medios locales confirmaron la muerte del comunicador (Facebook/Meganoticias Durango)

El 26 de octubre fue informado el hallazgo del cuerpo del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango, los primeros informes indican que cerca del cadáver había un mensaje.

Además, el medio Contexto de Durango confirmó la muerte de quien fuera su colaborador.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán“, se puede leer en las redes sociales del portal local.

Información preliminar indica que el cuerpo del periodista fue reconocido el sábado 25 por uno de sus hijos, el cadáver estaba envuelto y con un mensaje, según compartió su hijo.

(X/@contextodgo)
(X/@contextodgo)

"Lamentamos el deceso del periodista de medios impresos, Miguel Ángel Beltrán“, escribió el portal Meganoticias la mañana del 26 de octubre. Dicho periodista tambien contaba con un perfil en Tik Tok. donde de igual manera compartía información.

Ángel Beltrán tenía 60 años de edad y se había comunicado con familiares por última vez el pasado jueves 23, según recoge el medio Contexto de Durango, el cual detalla que el hombre hallado sin vida también fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Coahuila.

Suman siete periodistas asesinados durante 2025

Datos registrados por la organización Artículo 19 indican que durante el 2025 han sido asesinados seis periodistas.

Trabajadores de medios de comunicación
Trabajadores de medios de comunicación se manifiestan en la costera Miguel Alemán del balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (EFE/David Guzmán)

Calletano de Jesús Guerrero, quien fue atacado por sujetos armados en el Estado de México.

Kristian Uriel Martínez Zavala, reportero de 28 años que fue atacado a balazos en Guanajuato mientras viajaba en un vehículo.

De igual manera en Guanajuato fue registrada la desaparición y homicidio de Raúl Irán Villarreal Belmont, quien era abogado y director de un medio local.

Mientras que José Carlos González Herrera fue atacado a balazos en Guerrero.

Ángel Sevilla, quien estuviera a cargo de la dirección de un medio local y cubriera temas de seguridad, fue asesinado en Sonora.

Ronald Paz Pedro fue asesinado en Guerrero. A dichos casos se suma la muerte de Miguel Ángel Beltrán.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

