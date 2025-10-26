México

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

La activista Elizabeth Soto recibió un ataúd y una corona de flores tras labores que realiza en Seres Libres

Por Ale Huitron

La activista detalló que esto
La activista detalló que esto se realizó luego de que denunciaran actividades irregulares en instituciones del Edomex. Foto: X/ Seres Libres

Elizabeth Soto, fundadora del refugio para animales llamado “Seres Libres”, fue amenazada de muerte luego de denunciar a través de redes sociales la presunta desaparición de perros rescatados por instituciones del Estado de México.

La activista recibió en la puerta de su domicilio un ataúd blanco y una corona de flores con su nombre, así como fotografías de su hija y un mensaje en el que la amenazan con la muerte de la pequeña.

“El mensaje dice ‘ya déjate de mam*das o la mato, refiriéndose a mi hija. Esta es una situación muy grave que estamos haciendo pública porque nos da miedo, nos da miedo lo que el Gobierno del Estado de México le pueda hacer a los animales de Seres Libres, a mi hija, a nuestras familias, a Renata (cofundadora) y a mí“, detalló la activista en redes sociales.

Presunta desaparición de perros fue revelada tres días antes por el refugio

Elizabeth Soto hizo responsables a
Elizabeth Soto hizo responsables a las instituciones del Edomex y a la gobernadora, Delfina Gómez, de lo que le suceda. Foto: Captura de pantalla / Seres Libres

La fundadora del refugio detalló que esta situación se presentó tres días después de que denunciaron en sus redes sociales que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem) estarían desapareciendo a los perros que capturan.

El refugio emitió un comunicado en el que señaló a ambas instituciones por haber retirado a más de 30 perros que son expuestos a peleas, enfermedades o que son sometidos a la eutanasia en sus instalaciones, esto a pesar de ser “rescatados” de situaciones de maltrato.

“Hoy queremos exponer públicamente que estas dos instituciones DESAPARECEN a los perros que capturan. Muchos de estos mueren por peleas, enfermedades o son eutanasiados. (Los que corren con suerte y elige la Directora Alma Tapia se promueven para adopción)”, detalla el documento.

Ante los hechos, exigieron que se revele la ubicación exacta de todos los perros que han rescatado sin simulaciones, ya que tanto a Seres Libres como a otros refugios les han negado que retiren a esos animales en varias ocasiones.

Foto: Seres Libres / Captura
Foto: Seres Libres / Captura de pantalla

Ante las amenazas recibidas el jueves 23 de octubre, Soto informó que ya realizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de extorsión.

Además, afirmó que en ella hizo responsables a la directora de CEPANAF, Alma Tapia Maya, así como al subdirector; al subprocurador de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (Propaem), Rafael López, a otros funcionarios de ambas instituciones, y a una mujer del Municipio de Los Reyes la Paz debido a que conocen su dirección y a su hija.

“Tenemos un video de las personas que vinieron a dejar esto por la madrugada, a las 03:00 de la mañana, de los cuales ya tenemos un poco más de información”, aseguró Soto.

La activista reiteró que la CEPANAF estaría desapareciendo a los animales que rescatan debido a la situación de maltrato y abandono que se vive en el estado. Además, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender el caso.

El refugio denunció que continúan
El refugio denunció que continúan las acciones en su contra presuntamente por los implicados en su denuncia previa de desapariciones de perros. Foto: Captura de pantalla / Seres Libres

“CEPANAF está matando animales, los mata porque a diario rescata muchísimos. Todas las denuncias que son atendidos por el Gobierno del Estado de México terminan en sus centros, donde los veterinarios los eutanasian si llegan muy flacos, si no tienen posibilidades de ser adoptados, esto nos lo confirmaron personas de CEPANAF”, aseguró.

Soto también hizo responsable a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, de lo que le pudiera suceder a ella o su hija, esto luego de buscarla en varias ocasiones para atender el caso y no recibir respuesta.

Hasta el momento las autoridades señadas no se han pronunciado respecto a los hechos.

