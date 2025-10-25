México

Transportistas anuncian megamarcha en CDMX para el 29 de octubre: vialidades cerradas y rutas alternas

Se espera la congregación de cerca de ocho mil transportistas quienes participarán en las acciones, por lo que se anticipan complicaciones desde la tarde

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Bloqueo de Transportistas en Ciudad
Bloqueo de Transportistas en Ciudad de México (Twitter/@IlichValdez1)

El próximo miércoles 29 de octubre, la Ciudad de México anticipa una megamarcha de transportistas que afectará la movilidad en zonas clave de la capital. La convocatoria prevé la salida del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo, como manifestación organizada por movimientos sindicales y la Fuerza Amplia de Transportistas. Esta movilización demanda incremento en la tarifa del pasaje y bono al combustible luego de varios intentos de diálogo sin resultados con las autoridades de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad. El horario proyectado de afectaciones se ubica entre las 14:00 y las 19:00 horas.

<b>Vialidades cerradas por la megamarcha</b>

Durante la protesta, las principales vías del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc quedarán cerradas de manera parcial o total. Las arterias involucradas en el recorrido programado y previstas para bloqueos son:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida de la República
  • Avenida Hidalgo
  • 5 de Mayo
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Autopista México-Pachuca
  • Balderas

Se espera la congregación de cerca de ocho mil transportistas quienes participarán en las acciones, por lo que se anticipan complicaciones desde la tarde y hasta concluir la concentración en el Zócalo capitalino. Además, se advierte de posibles alteraciones en el servicio de Metrobús y Metro en estaciones situadas en el área de influencia.

<b>Rutas alternas recomendadas</b>

Para reducir el impacto de la megamarcha, las autoridades recomiendan a automovilistas y usuarios de transporte público considerar las siguientes rutas alternativas para transitar por la capital y sus inmediaciones:

  • Circuito Interior (bordeando el centro)
  • Eje 1 Oriente
  • Anillo Periférico
  • Avenida José María Izazaga
  • Viaducto Miguel Alemán
  • Eje 1 Poniente

Quienes utilicen transporte público pueden optar por estaciones de Metro o rutas de Metrobús alejadas de Zócalo, Hidalgo, Juárez y Balderas, así como planificar traslados fuera del horario de mayor afectación.

El seguimiento en tiempo real de las actualizaciones oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitirá a los ciudadanos ajustar sus trayectos y minimizar contratiempos ante el bloqueo de calles.

FAT anuncia bloqueo en CDMX.
FAT anuncia bloqueo en CDMX. Foto: x.com/@BrigadaAltaVoz

Manifestación pospuesta más no cancelada

Estas manifestaciones se tenían previstas desde hace más de un mes, sin embargo un comunicado de la FAT destacó la voluntad del gremio de no afectar a la ciudadanía durante el regreso a clases, aunque advirtió que la protesta se encontraba suspendida y no cancelada.

La organización decidió posponer la movilización y bloqueo que había planeado para el 1° de septiembre en la Ciudad de México, tras un acercamiento con autoridades locales.

Temas Relacionados

CDMXTransportistasFATSegobSEMOVIMetrobúsMetroSSCSSC-CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Sorteo Superior 2862: Resultados viernes 24 de octubre 2025 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2862: Resultados viernes

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cabe recordar que el “Golden Boy” había anticipado el resultado de la pelea previamente

Óscar de la Hoya reconoce

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

A poco más dos meses de concluir el 2025, Mazatlán ya ha rebasado su cifra de delitos de alto impacto en comparación con el año pasado

Por qué Mazatlán se ha

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Este es el top 10

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Por qué Mazatlán se ha

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Procesan a “El Chesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

La película más vista en Prime Video México HOY

Las películas favoritas del público en Netflix México

Ari Borovoy rechaza cantar con Mariana Ochoa de último momento y ella exige una disculpa: “Se hizo el enojado”

DEPORTES

Óscar de la Hoya reconoce

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

¿Quién ganará entre Cruz Azul y Monterrey de acuerdo a la IA?

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”