México

“Tekenchu”, el terror mexicano que conquistó Cannes, llega al Mórbido Film Fest 2025

El filme dirigido por Carlos Matienzo Serment tendrá una presentación en el festival más importante del horror latinoamericano

Por Lorna Huitrón

Guardar

El cine de terror mexicano continúa expandiendo sus fronteras con Tekenchu: El guardián del bosque, una película que combina mitología indígena, atmósfera ritual y horror contemporáneo.

Tras cautivar a la crítica y la industria durante su participación en el Blood Window Showcase / Fantastic Pavilion del Marché du Film – Cannes 2025, la cinta dirigida por Carlos Matienzo Serment llegará al Mórbido Film Fest 2025, donde tendrá una presentación especial Work in Progress.

La proyección se realizará el domingo 2 de noviembre en Cinépolis Diana, Ciudad de México, y ofrecerá al público un adelanto exclusivo del proceso de postproducción, acompañado de material inédito.

Esta función representa una oportunidad única para conocer de primera mano uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo cine de horror latinoamericano.

Dirigida por Carlos Matienzo Serment,
Dirigida por Carlos Matienzo Serment, la cinta que conquistó Cannes 2025 con su paso por el Blood Window Showcase llegará al Mórbido Film Fest para una presentación especial en formato Work in Progress

Una fusión entre mito, culpa y justicia sobrenatural

Rodada en los bosques de San Luis Potosí, Tekenchu entrelaza el folk horror con elementos de la cosmovisión indígena mexicana, construyendo un relato cargado de misterio, culpa y justicia sobrenatural.

La historia sigue a Gabriel, un forajido herido que es rescatado por dos curanderas en un pueblo marcado por el miedo. Paralelamente, un agente federal investiga los asesinatos de varios niños encontrados sin dientes. En medio de la oscuridad surge Tekenchu, una criatura mitad hombre, mitad bestia, que observa, juzga y castiga.

El elenco y la visión de Carlos Matienzo Serment

La película es protagonizada por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejo Luna y Caraly Sánchez, con producción de Milko Luis Coronel y Santiago Rangel. Bajo la dirección de Matienzo Serment, el filme busca explorar la conexión entre la espiritualidad mexicana y los miedos colectivos que emergen de la naturaleza, ofreciendo una experiencia inmersiva y perturbadora.

De Cannes a la conquista del terror latinoamericano

Después de su paso por Cannes, donde fue adquirida por AltaTension Films, agencia de ventas con sede en Ciudad de México especializada en cine fantástico, Tekenchu inicia su ruta internacional en 2026, consolidándose como un referente emergente dentro del género. Su inclusión en el Mórbido Film Fest marca un punto clave en su camino hacia el circuito global de festivales de terror.

Dirigida por Carlos Matienzo Serment,
Dirigida por Carlos Matienzo Serment, la cinta que conquistó Cannes 2025 con su paso por el Blood Window Showcase llegará al Mórbido Film Fest para una presentación especial en formato Work in Progress

Un nuevo rostro del horror mexicano

Con Tekenchu: El guardián del bosque, el cine mexicano reafirma su capacidad para reinterpretar sus raíces culturales a través del horror. Lo ancestral y lo contemporáneo convergen en una historia que no solo busca asustar, sino también reflexionar sobre la culpa, la fe y la justicia más allá de lo humano.

Temas Relacionados

Tekenchuterror mexicanoCannesMórbido Film Fest 2025mexico-noticias

Más Noticias

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

El presunto responsable será trasladado a un centro penitenciario en lo que se resuelve su situación jurídica

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

Se han realizado diversos operativos en 26 entidades contra este delito

En un año, fuerzas federales

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 25 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Estaciones del Metrobús sin servicio

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

Arturo y Roy Ambriz presentan una cinta de fantasía sobre la creatividad, las pesadillas y la mente

Guillermo del Toro “obliga” a

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

La Bea desató sospechas de embarazo y sus compañeros ya están planeando la revelación de género

¿Qué pasó en La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen

Feminicidio infantil en Jalisco: detienen al padrastro de niña de 4 años hallada en baldío de Tlajomulco

En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro “obliga” a

Guillermo del Toro “obliga” a los mexicanos a ver “Soy Frankelda”, la película stop motion nacional que está conquistando a la crítica

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 25 de octubre?

“Artistas han perdido la vida”: Gloria Trevi revela la peligrosa razón por la que su esposo interrumpió su show en 2016

Kate del Castillo adopta un bebé reborn y desata controversia en redes: “Eres la hija perfecta”

Cuál es el precio del boleto más barato para ver a Soda Stereo en el Palacio de los Deportes de la CDMX

DEPORTES

Todo listo para la Qualy

Todo listo para la Qualy del México GP 2025: así fue el triunfo de Lando Norris marca el ritmo en la Práctica 3

Souvenirs, jerseys, comidas y bebidas: así gastan los fans en el GP de México 2025 de la F1: “He gastado hasta 70 mil pesos”

Gran Premio de México de la F1: arman operativo de atención y orientación en el Metro de CDMX

Héroes Inmortales 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de AAA

Jugadores del América visitan a Max Verstappen en el GP de México 2025 y le dan un obsequio