Sube la cifra de personas muertas por fuertes lluvias e inundaciones en 5 estados de México

Claudia Sheinbaum ha confirmado que el gobierno federal permanecerá a lado de las familias afectadas hasta la finalización de la emergencia

Por Jaqueline Viedma

Norte de Veracruz, inundado por las fuertes lluvias después del desbordamiento del río Pantepec Crédito: x.com/@rthur013

Este 24 de octubre de 2025, se ha dado a conocer que eb total 18 personas permanecen no localizadas tras las intensas lluvias e inundaciones que afectaron los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. El número de fallecidos ascendió a 80, según reportó el gobierno federal.

El estado potosino mantiene saldo blanco en cuanto a los casos mencionados, por lo que los otros estados registran los siguientes datos:

  • Hidalgo: suman 22 muertes y 9 personas no localizadas
  • Puebla: 22 personas fallecidas y 2 no localizadas
  • Querétaro: 1 deceso
  • Veracruz: 35 personas fallecidas y 7 no localizadas

Mediante el micrositio dedicado a reportar daños y avances, precisa que 86 localidades permanecen sin comunicación. De las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por lluvias y deslaves, ya han sido habilitadas 202.

Veracruz fue el estado con más municipios afectados (38), sin embargo, hasta el momento el sitio web habilitado solo muestra la información precisa de 6, mientras que los datos de las localidades sin acceso en 32 municipios se mantiene con la leyenda “En actualización”.

Hasta la actualización del 23 de octubre, según lo indica el sistema, aún restan 100 caminos cerrados, mientras que se han abierto 381:

Hidalgo 80 caminos cerrados

Puebla 13 caminos cerrados

Tanto en Querétaro como en San Luis Potosí los caminos cerrados se han reestablecido por completo, en cuanto a Veracruz la información es inexistente en este rubro, al menos en el micrositio habilitado.

Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis
Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro fueron los estados más afectados por las lluvias del 9 y 10 de octubre. (EFE/Saul Ramírez)

En el último corte a las 18 horas de este viernes 24 de octubre, el único estado que aún no está al 100 por ciento en cuanto al restablecimiento de servicio CFE es Hidalgo, los trabajos se mantienen en el municipio de San Bartolo Tutotepec, con 566 incidencias pendientes.

En cuanto a los avances de las escuelas atendidas luego de las afectaciones registradas el 9 y 10 de octubre, los estados que ya tienen un avance completo son Puebla y San Luis Potosí, mientras que Hidalgo tiene un faltante de menos del 1 por ciento, en Querétaro se han atendido 93 de 121 instituciones y finalmente, en Veracruz han avanzado e 303 escuelas de 456.

Adicional a esto, el gobierno ha informado que se han entregado 342,672 despensas en los cinco estados, siendo Veracruz el estado donde más se ha entregado este apoyo, otorgando 136,008 despensas.

Hasta las 7:30 de la mañana de este 24 de octubre, la Secretaría del Bienestar ha censado 92,024 viviendas, en total ya visitaron 119 municipios.

