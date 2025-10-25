México

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

El mayoral explicó las razones por las que se tomó esta tajante decisión

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

La vida en La Granja VIP está cada vez más lejos del glamour… y más cerca del estómago vacío. Las celebridades volvieron a sufrir un golpe directo a su alimentación luego de que el Tío Pepe les aplicara un castigo ejemplar tras detectar varios descuidos en sus tareas. Sí, el presupuesto para comida se fue para abajo… ¡y feo!

Todo comenzó porque Sergio Mayer Mori, quien repitió como capataz esta semana, decidió tomarse las cosas con un poquito de más relax.

El resultado: animales sobrealimentados, huerto descuidado y un ambiente de rebeldía que obviamente no pasó desapercibido para la máxima autoridad de la granja.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

En la Gala del viernes, Adal Ramones recordó que ahora dentro del reality hay Traición… pero también supervisión estricta por parte del Mayoral.

Esta vez, el Tío Pepe llegó personalmente a poner orden, y vaya que venía preparado para repartir jalones de orejas.

¿Qué pasó en la Gala y cuánto les redujeron del presupuesto?

Con una mirada entre decepción y firmeza, y dirigiéndose a los granjeros, el Tío Pepe soltó la noticia que hizo temblar a más de uno:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Quiero felicitarlos porque se adaptan, pero aún hay errores que tenemos que cuidar y solucionar: les anuncio que contarán con sólo el 50% del presupuesto, la mitad”.

Las reacciones fueron inmediatas: rostros largos, suspiros y un Mayer Mori que se quedó sin palabras… y con toda la culpa encima.

Pero el castigo no terminó ahí…

Sergio Mayer Mori ya no podrá ser capataz

Además de la reducción del presupuesto semanal para comida, el Tío Pepe llegó con otra bomba: Sergio Mayer Mori queda fuera de la competencia para ser capataz en la próxima semana. Y todo por tomarse su liderazgo con demasiada relajación.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

El mismo Sergio lo asumió sin chistar:

“Le pusimos mucho empeño y sí es muy fuerte, a lo mejor no fui tan duro como la semana pasada”.

Pero los conductores no se guardaron nada. Kristal Silva lanzó el comentario más directo de la noche:

“Sergio se relajó y sus errores los va a pagar toditos”.

Vienen días complicados: menos comida, más tensión y cero privilegios. Si la primera semana ya había mostrado roces, ahora la convivencia promete convertirse en una auténtica batalla por cada bocado. Y esto apenas comienza.

