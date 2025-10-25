Noviembre 2025: estos pensionados del IMSS pueden incrementar entre un 10 y 15 por ciento su pago de pensión

Dependiendo de los familiares que tengan los pensionados del IMSS, pueden incrementar su pensión en un 10 o 15 por ciento.

En noviembre de 2025, ciertos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían hacerse acreedores al incremento en el monto de su pensión, el cual se encuentra entre un 10 y 15 por ciento, según lo establecido en la Ley del Seguro Social de 1973.

Este aumento corresponde a los porcentajes adicionales que la legislación prevé para quienes presentan dependientes económicos directos.

El incremento puede aplicarse de la siguiente forma: un 15 por ciento adicional a la pensión para quienes tengan esposa o concubina registrada como dependiente; un 10 por ciento extra por cada hijo bajo su dependencia económica, y un 10 por ciento adicional por cada padre que también dependa económicamente del pensionado.

Para quienes no cuentan con esposa, concubina, hijos o padres como dependientes, la ley otorga una ayuda asistencial equivalente al 15 por ciento del pago mensual de la pensión, como medida para garantizar un ingreso mínimo.

El monto base mensual establecido para estos beneficiarios, bajo el régimen vigente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es de 9,412 pesos.

El IMSS informa que estos incrementos forman parte de los beneficios previstos en la ley, por lo que no se considerará un aumento extraordinario en el pago de noviembre fuera de lo marcado en la normativa vigente. Este ajuste no se suma a otros programas de apoyo federal, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o Pensión Mujeres Bienestar.

El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

IMSS da a conocer fecha de pago de noviembre y aguinaldo

En el caso del IMSS, el depósito correspondiente a la pensión de noviembre de 2025 está programado para el lunes 3 de noviembre. Junto con este pago, iniciará la dispersión del aguinaldo a quienes hayan cumplido los criterios legales establecidos.

Cabe destacar que el calendario de pagos de esta institución indica que los pensionados obtienen su dinero cada inicio de mes.

Según la normatividad vigente, el aguinaldo mínimo será de7 mil 003 pesos para quienes residen en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos para el resto del país. Este pago puede otorgarse en una sola exhibición o, en ciertos casos, dividirse en dos partes: la primera junto con la pensión de noviembre y la segunda en enero de 2026.

El IMSS recomienda que, si algún beneficiario nota la ausencia del aguinaldo en su cuenta en las fechas anunciadas, lo notifique ante el área de pensiones para realizar la aclaración necesaria.