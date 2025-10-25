México

Muere hombre tras caer del tren ligero de Guadalajara, iba colgando de la ventana

El accidente estremeció a usuarios y paralizó el servicio durante horas

Por Jesús Tovar Sosa

Usuarios grabaron los hechos. Foto: (Captura de pantalla)

La tarde de este 24 de octubre, la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara experimentó una interrupción significativa en su servicio tras un accidente que involucró a un pasajero que viajaba colgado desde el exterior de una ventana de uno de los vagones.

El incidente, registrado en video por otro usuario, generó una oleada de indignación entre los pasajeros y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron tanto la imprudencia del individuo como la falta de reacción de quienes presenciaron la escena.

El suceso ocurrió mientras el tren circulaba entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, en dirección de Periférico Sur a Periférico Norte. El hombre, de aproximadamente 25 años, se sujetó desde el exterior de una ventana abatible, introduciendo la cabeza y el pecho dentro del vagón, mientras el resto de su cuerpo permanecía fuera.

En el trayecto, al ingresar el tren a uno de los túneles, el pasajero se golpeó violentamente contra la estructura del túnel, lo que provocó que la ventana se rompiera y el hombre cayera sobre las vías.

El video muestra el momento en el que el hombre impacta con una estructura del túnel. Foto: (Captura de pantalla)

Tras el accidente, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, pero el hombre ya había fallecido a causa del traumatismo. El Servicio Médico Forense se encargó de levantar el cuerpo, que quedó tendido sobre las vías, mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó las diligencias correspondientes en el sitio.

La suspensión del servicio fue inmediata. El Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (SITEUR), organismo responsable de la operación del tren ligero en Jalisco, detuvo la circulación entre varias estaciones de la Línea 1 para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios.

Inicialmente, el servicio quedó restringido entre las estaciones Juárez y Auditorio, y entre Periférico Sur y Urdaneta, operando únicamente trenes en estos tramos como parte de un esquema provisional. A las 20:00 horas, la circulación completa aún no se había restablecido, manteniéndose la afectación durante varias horas.

Aproximadamente a las 22:00 horas, el SITEUR emitió un comunicado en el que expresó que el servicio fue restablecido en toda la línea.

SITEUR informó sobre el restablecimiento del servicio. Foto: (Captura de pantalla)

El accidente fue ampliamente difundido a través de redes sociales, donde circularon diversos videos que mostraban tanto el momento en que los pasajeros notaron la presencia del hombre colgado de la ventana como el instante del impacto.

Usuarios expresaron su consternación y criticaron la falta de acción, señalando que dentro de los vagones existe una palanca de emergencia que permite detener el tren, pero que ningún pasajero la utilizó antes del desenlace fatal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido. Este incidente se suma a otros registrados en el mes de octubre en las líneas del tren ligero de Guadalajara, evidenciando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y la concientización entre los usuarios del transporte público.

