Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

La Resurrección Puebla restos humanos narcomensaje

La madrugada de este viernes fueron localizadas bolsas con restos humanos desmembrados en el camino a la junta auxiliar de La Resurrección, en la colonia Tilostoc, municipio de Puebla.

El hallazgo estuvo acompañado de un narcomensaje firmado por un presunto grupo delictivo identificado como el “Comandante Diablo”.

De acuerdo con reportes policiales, el macabro descubrimiento se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando vecinos del área conocida como el puente de piedra alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos bolsas con manchas de sangre. Junto a ellas se encontraba una motocicleta aparentemente abandonada.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal y estatal confirmaron que dentro de las bolsas se encontraban restos humanos que, de acuerdo con las primeras versiones, podrían corresponder a por lo menos dos personas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían precisado el número total de víctimas ni sus identidades.

Junto a los restos fue encontrado un mensaje intimidante en una cartulina que decía: “Ya llegó la limpia a todos los que andan con sus cobros de cuotas y extorsionando a gente que trabaja. Esto va para los supuestos brazos armados que andan por la zona. Ya llegó la gente del Comandante Diablo, Cuerpo de Fuerzas Especiales”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación por estos hechos y desplegó un operativo en la zona para recabar indicios que permitan identificar a los responsables y determinar si el mensaje tiene relación con grupos criminales que operan en la región.

Encuentran cuerpos en ríos de Puebla

El cuerpo de una persona estaba flotando en el río Alseseca, en el municipio de Puebla (especial)

En un hecho distinto, la tarde de este mismo viernes se localizó el cuerpo en un río del estado, fue encontrado flotando en el Río Alseseca, en inmediaciones de la planta tratadora de Valsequillo, cerca de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, al sur de Puebla.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras notar el cuerpo en la superficie del agua. Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes realizaron las labores de extracción, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llevó a cabo el levantamiento del cadáver.

Mientras el segundo cuerpo fue encontrado a la orilla del Río Atoyac, en los límites entre Tlaxcala y Puebla, la noche del pasado 22 de octubre de 2025, autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe alguna relación entre los cuerpos hallados en los ríos y los restos localizados en La Resurrección. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar el móvil de los crímenes.