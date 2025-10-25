Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar este fin de semana

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Las guerreras K-pop es uno de los mayores fenómenos audiovisuales de 2025, una película animada que ha revolucionado el streaming, la taquilla y hasta las listas musicales.

Estrenada el 20 de junio de 2025 en Netflix (producida por Sony Pictures Animation con un presupuesto de 100 millones de dólares), Las guerreras K-pop combina acción, fantasía urbana, romance y el vibrante mundo del K-pop en una historia donde tres idols de un grupo ficticio llamado Huntr/x (Rumi, Mira y Zoey) equilibran su fama con su trabajo secreto como cazadoras de demonios.

Desde su estreno han logrado 236 millones de visualizaciones en menos de tres meses; la película original más vista de la historia de la plataforma, superando a Alerta roja (2021) y El proyecto Adam (2022). Líder en 32 países y top 10 en 93.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix México

1. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

2. Don’t Say a Word

Un psiquiatra intenta obtener un cierto número de parte de un perturbado mental o unos secuestradores matarán a su hija.

3. Mascotas 2

Secuela de la película de animación Mascotas, que contaba la historia de Max, un perro que adora a su dueña Katie y la vida que llevan juntos, pero que tiene que aprender a lidiar con la nueva mascota de la casa, un mestizo torpe y descuidado llamado Duke. Dirigida por Chris Renaud (Gru. Mi villano favorito) y escrita por Brian Lynch (El gato con botas, Los minions) y Ken Daurio (Gru, mi villano favorito, Mascotas), esta cinta de animación narrará de nuevo qué hacen exactamente nuestros animales de compañía cuando salimos por la puerta de casa.

4. Caramelo

Esta nueva película de Netflix celebra el término brasilero caramelo, el cual se refiere a perros mestizos de color marrón. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

5. La vecina perfecta

The Perfect Neighbor. Cr. Courtesy of Netflix

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”.

6. La mujer del camarote 10

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista (Keira Knightley) ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. (Netflix)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

7. 27 noches

Una mujer acaba en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Un especialista debe decidir si realmente está enferma o si lo único que quiere es disfrutar de la vida.

8. Canta con las guerreras k-pop

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

9. Los Cretinos

"Los Cretinos" se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma en Colomba. (Netflix)

Cuando los villanos más malos y repugnantes se apoderan de la ciudad con un truquito, dos niños valientes se alían con una familia de animales mágicos para acabar con ellos.

10. Mascotas

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

