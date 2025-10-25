Kate del Castillo adopta un bebé reborn y desata controversia en redes: “Eres la hija perfecta”

(IG: @katedelcastillo)

Kate del Castillo desató controversia en redes sociales tras presumir, en su cuenta de Instagram, uno de los regalos que recibió por su cumpleaños número 53.

La actriz recibió un muñeco hiperrealista de un bebé, también conocido como baby reborn, y no pudo ocultar la ternura que le causó.

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. ¿No, ve esto? Es que está increíble. Velo, y su pelito", comentó cuando vio su regalo.

La actriz dividió opiniones en redes sociales | IG: @katedelcastillo

Edgar Bahena, director de fotografía y actual pareja de la actriz, capturó el momento en que Kate del Castillo abrió su regalo y bromeó con que el baby reborn heredó su expresión.

“Mira las manos. Y viene vestidito, viene en su cajita, trae hasta su juguetito”, continuó la intérprete y cuestionó al fotógrafo sobre qué nombre le pondrían al bebé.

“¿Y si le ponemos Guadalupe? Por la Virgencita", sugirió Bahena.

La actriz aceptó, no sin antes cerciorarse del género del bebé.

“Guadalupe. Me parece muy bien, por la Virgencita o algo. Hola, Lupita (...) Bien mexicana va a ser. Esta niña va a ser muy mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda", concluyó.

La publicación dividió opiniones en redes sociales; mientras algunos se ilusionaron con la posibilidad de que la actriz esté considerando ser mamá, otros se cuestionaron la finalidad de los muñecos hiperrealistas en adultos.

Kate del Castillo protagoniza un video viral donde aparece con un bebé hiperrealista diseñado por Patsy Reborn (IG)

"Por aquí los que les dan miedo esos muñecos!"

"Mejor adopta, Kate, sin miedo al éxito. Vale 1000 la pena la maternidad."

"Entre ficción y ternura… nació una mamá."

"Este regalo es algo feo, o sea, jugar a que es un bebé y es la mama, pero de mentira."

“Disculpen la ignorancia, ¿Con que finalidad se hacen o se compran esos muñecos?”

“Hay tantos niños en el mundo abandonados y tú aquí jugando a la mamá.”

“Muero de miedo si alguien me regala un muñeco así.”

¿Qué son los bebés reborn?

Un baby reborn, o bebé recién nacido, por su traducción en español, es un muñeco hiperrealista que simula la apariencia de un bebé real.

Está fabricado de diversos materiales, principalmente silicona, pues esta permite simular la textura de la piel real. También tienen pelo, ojos de cristal y peso adicional otorgado mediante rellenos.

Estos muñecos son más que un juguete o una figura de colección, pues también son utilizadas como herramientas en terapias emocionales o tareas educativas.