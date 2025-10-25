“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La cantante reacciona con enojo tras problemas técnicos durante su show. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Ana Bárbara se ha convertido en tema de conversación en redes sociales tras protagonizar un incidente durante una presentación, el cual estuvo relacionado a una falla técnica que generó tensión en el escenario.

A través de un video difundido en TikTok, se observa cómo la cantante de éxitos como “Bandido” y “Lo busqué” reacciona con visible molestia ante un problema de audio que le impidió continuar con la interpretación de “El consejo”.

Ana Bárbara protagoniza incidente en concierto por falla de audio. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Ana Bárbara lanza el micrófono ante problemas de audio

En la grabación que circula en redes sociales, se observa a la cantante de regional mexicano intentando continuar con su show mientras la pista musical se escuchaba en las bocinas, sin que su voz llegara al público.

Al darse cuenta de la situación, comenzó a golpear el micrófono en un intento por resolver el inconveniente técnico, pero su expresión facial reflejó frustración y enojo, sentimientos que fueron aumentando ante la falla persistente.

Luego de unos momentos, dirigió gestos al equipo de producción, señalando la falla en el micrófono, pero al no conseguir respuesta, optó por lanzar el dispositivo al suelo, un gesto que ha generado reacciones divididas entre los internautas.

La cantante de regional mexicano enfrentó problemas con el micrófono en uno de sus conciertos. Crédito: TikTok: @HenryVlog

Tras el episodio, un miembro del equipo de producción se acercó para entregarle un nuevo micrófono. Y aunque su voz ya se transmitía a través de las bocinas, la intérprete manifestó que continuaba sin escucharse a sí misma, por lo que gritó: “Esto no sirve tampoco”.

Mientras algunos usuarios han criticado la actitud de la cantante, otros han destacado su compromiso con la excelencia y la perfección en cada presentación, por lo que se pueden leer algunos comentarios como: “La maldición de los Aguilar”, “Tienen que improvisar en esos casos y no enojarse”, “No veo la necesidad de hacer tanto teatro” y "Se enoja porque les paga para eso“.

Quién es Ana Bárbara, cantante de regional mexicano que enfureció en una presentación

Reconocida por su influencia y éxito en el regional mexicano, Ana Bárbara ha tomado parte como jueza en concursos de talento y ha participado en producciones como actriz, además de su labor como cantante.

Usuarios debaten entre críticas y apoyo a la actitud de Ana Bárbara.

Altagracia Ugalde Mota, nombre de pila de la cantante, nació el 10 de enero de 1971 en Río Verde, San Luis Potosí. Se ha destacado como cantante, compositora, actriz y productora, especialmente en los géneros de música grupera, ranchera y banda, desde que inició su carrera artística en los años 90.

A lo largo de su trayectoria, sus álbumes han recibido distinciones como el Grammy Latino y múltiples nominaciones dentro de la industria musical.