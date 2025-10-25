Esposo de Gloria Trevi la humilla al compararla con una rosca de reyes: “Rica y buena una vez al año”

(VIX)

En el primer capítulo de La Trevi sin filtros, disponible en Vix, los espectadores pudieron ver la vida cotidiana de Gloria Trevi junto a su familia, pero también los momentos de tensión con su esposo y representante, Armando Gómez.

Durante el episodio, que muestra un viaje familiar a esquiar, las diferencias entre la pareja quedaron al descubierto desde los primeros minutos.

Lo que pasó en el primer capítulo

Al llegar a la residencia donde se hospedarán, Armando mostró su descontento: llamó a la encargada y dijo que mejor se irían, aunque finalmente decidió quedarse.

Más tarde, mientras viajaban en coche, Gloria mostraba los suplementos que toma para su salud y cuando señalaba que le funcionaban para las hormonas y huesos, su pareja la interrumpió:

“¿Para el carácter no (sirven)?“

A esto, Gloria respondió en tono relajado que ella era ‘un pan de dios’, a lo que Armando soltó un comentario que dejó a todos los presentes consternados.

“(Eres) Una rosca de reyes, rica y buena una vez al año. De cuerpo todo el año, de buena gente una vez al año conmigo, con los demás sí, conmigo no".

Trevi respondió intentando aliviar la tensión:

“Ay, los violines. Mi amor, tienes lo que mereces y mereces mucho así que no digas que soy mala contigo porque soy bien buena”.

Se dirigió a los demás:“¿Verdad que yo ya tengo mi pedestal en el cielo? No por ser Gloria Trevi, por ser la esposa de Armando Gómez".

En entrevista posterior sobre la escena, Gloria comentó con humor y resignación:

“Ah cabrón, ¿me dijo eso? Es raro que me le ponga al brinco. De repente llega y me quiere hablar a mí fuerte, si le digo no. Él conmigo la verdad es bien respetuoso y cuando me pierde el respeto es para bien. Entiendo que anda con todas las cosas, y que el traer esas cosas hace que yo ande más tranquila".

La cantante mexicana Gloria Trevi da una entrevista en el estreno de su documental "La Trevi: sin filtro" en la Ciudad de México, el martes 21 de octubre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

Quién es Armando Gómez

Armando Gómez Martínez, abogado y esposo de Gloria Trevi, ha estado involucrado en múltiples controversias legales.

Gómez conoció a Trevi tras su experiencia con su exmánager, Sergio Andrade, y fue parte crucial de su defensa legal, ayudándola incluso a salir de la cárcel.

La cantante y su esposo llevan casados más de una década. (Foto: Instagram/@armandogomez73)

Con el tiempo, la relación profesional se transformó en amorosa, y la pareja tuvo a su hijo Miguel Armando en 2005. Desde 2009, Gómez no solo es esposo sino también representante de Gloria, con quien comparte empresas en Estados Unidos.

Además, Gómez cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con contrabando de dinero y libertad condicional, mientras que Trevi enfrentó años de procesos judiciales junto al clan “Trevi-Andrade”, de los cuales salió absuelta.