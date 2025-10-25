México

Esposo de Gloria Trevi la humilla al compararla con una rosca de reyes: “Rica y buena una vez al año”

La nueva serie documental de la cantante ya comenzó a dar de qué hablar

Por Zurisaddai González

Guardar
(VIX)
(VIX)

En el primer capítulo de La Trevi sin filtros, disponible en Vix, los espectadores pudieron ver la vida cotidiana de Gloria Trevi junto a su familia, pero también los momentos de tensión con su esposo y representante, Armando Gómez.

Durante el episodio, que muestra un viaje familiar a esquiar, las diferencias entre la pareja quedaron al descubierto desde los primeros minutos.

Lo que pasó en el primer capítulo

Al llegar a la residencia donde se hospedarán, Armando mostró su descontento: llamó a la encargada y dijo que mejor se irían, aunque finalmente decidió quedarse.

Más tarde, mientras viajaban en coche, Gloria mostraba los suplementos que toma para su salud y cuando señalaba que le funcionaban para las hormonas y huesos, su pareja la interrumpió:

“¿Para el carácter no (sirven)?“

(VIX)
(VIX)

A esto, Gloria respondió en tono relajado que ella era ‘un pan de dios’, a lo que Armando soltó un comentario que dejó a todos los presentes consternados.

(Eres) Una rosca de reyes, rica y buena una vez al año. De cuerpo todo el año, de buena gente una vez al año conmigo, con los demás sí, conmigo no".

Trevi respondió intentando aliviar la tensión:

“Ay, los violines. Mi amor, tienes lo que mereces y mereces mucho así que no digas que soy mala contigo porque soy bien buena”.

Se dirigió a los demás:“¿Verdad que yo ya tengo mi pedestal en el cielo? No por ser Gloria Trevi, por ser la esposa de Armando Gómez".

En entrevista posterior sobre la escena, Gloria comentó con humor y resignación:

“Ah cabrón, ¿me dijo eso? Es raro que me le ponga al brinco. De repente llega y me quiere hablar a mí fuerte, si le digo no. Él conmigo la verdad es bien respetuoso y cuando me pierde el respeto es para bien. Entiendo que anda con todas las cosas, y que el traer esas cosas hace que yo ande más tranquila".

La cantante mexicana Gloria Trevi
La cantante mexicana Gloria Trevi da una entrevista en el estreno de su documental "La Trevi: sin filtro" en la Ciudad de México, el martes 21 de octubre de 2025. (Foto AP/Claudia Rosel)

Quién es Armando Gómez

Armando Gómez Martínez, abogado y esposo de Gloria Trevi, ha estado involucrado en múltiples controversias legales.

Gómez conoció a Trevi tras su experiencia con su exmánager, Sergio Andrade, y fue parte crucial de su defensa legal, ayudándola incluso a salir de la cárcel.

La cantante y su esposo
La cantante y su esposo llevan casados más de una década. (Foto: Instagram/@armandogomez73)

Con el tiempo, la relación profesional se transformó en amorosa, y la pareja tuvo a su hijo Miguel Armando en 2005. Desde 2009, Gómez no solo es esposo sino también representante de Gloria, con quien comparte empresas en Estados Unidos.

Además, Gómez cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos relacionados con contrabando de dinero y libertad condicional, mientras que Trevi enfrentó años de procesos judiciales junto al clan “Trevi-Andrade”, de los cuales salió absuelta.

Temas Relacionados

Gloria TreviArmando GómezLa Trevi Sin FiltroVixmexico-entretenimiento

Más Noticias

Kate del Castillo adopta un bebé reborn y desata controversia en redes: “Eres la hija perfecta”

La actriz recibió un muñeco hiperrealista por su cumpleaños 53

Kate del Castillo adopta un

Cuál es el precio del boleto más barato para ver a Soda Stereo en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Esto cuesta la opción más económica para el concierto de la icónica banda

Cuál es el precio del

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

Carlos Torres Piña dio a conocer igualmente que la familia del defensor de los trabajadores citrícolas ya cuenta con protección de la Guardia Nacional tras su funeral

Fiscal de Michoacán revela el

CFE restablece al 100% el suministro de energía eléctrica en estados afectados por inundaciones a dos semanas de la emergencia

La Comisión Federal de Electricidad agradeció el trabajo de los más de mil 600 trabajadores que se desplegaron en los estados

CFE restablece al 100% el

Día de Muertos: consejos para dejar todo en orden y vivir el duelo con serenidad

Es un momento de reflexión y memoria en México, pero también un recordatorio sobre la importancia de preparar nuestro legado

Día de Muertos: consejos para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Michoacán revela el

Fiscal de Michoacán revela el último lugar en el que se vio con vida al líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Fabiola Campomanes encara a Alfredo Adame tras sugerir que no tiene fandom: “A la próxima te nomino”

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

DEPORTES

Jugadores del América visitan a

Jugadores del América visitan a Max Verstappen en el GP de México 2025 y le dan un obsequio

Lando Norris lidera la P3 del Gran Premio de México 2025; Hamilton y Russell completan el podio

Persephone destaca su identidad nacional tras ganar el Grand Prix de Amazonas 2025: “Representar a México fue algo muy bonito”

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025