México

Director del DIF municipal de Pisaflores es arrestado en Querétaro por vínculos con narcomenudeo

El funcionario hidalguense fue detenido tras confirmarse una orden de aprehensión vigente en su contra

Por Jorge Contreras

Guardar
Fue detenido en Querétaro, René
Fue detenido en Querétaro, René “N”, ya que tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud en el estado de Hidalgo (Voz de la Sierra/FB)

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron el pasado 21 de octubre en un operativo conjunto a René “N”, director del Sistema DIF Municipal de Pisaflores, Hidalgo, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud emitida por autoridades hidalguenses.

Durante actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) confirmó que el funcionario, quien ya había sido asegurado previamente por la policía estatal, estaba relacionado con presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas.

De acuerdo con la información oficial, en un recorrido de seguridad sobre la carretera federal 19 El Lobo–Agua Zarca, elementos de la POES detectaron un vehículo sospechoso en el que viajaban un hombre y una mujer.

Al realizar la inspección correspondiente, los uniformados localizaron un arma de fuego calibre .22 con cargador y siete cartuchos útiles, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Investigación da que había orden de detención

René “N” podría estar involucrado
René “N” podría estar involucrado en el asesinato del alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano (@fiscaliaqro/X)

Sin embargo, debido a la naturaleza del arma asegurada, los detenidos continuaron su proceso en libertad. Pese a ello, la Fiscalía queretana mantuvo un seguimiento ministerial sobre René “N”, lo que permitió detectar que existía una orden de aprehensión vigente en su contra en el estado de Hidalgo por delitos contra la salud.

Con esta información, se coordinó la intervención de las policías municipales de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, así como de la Policía Estatal de Querétaro, quienes lograron la captura del funcionario y cumplieron con el mandato judicial. Posteriormente, René “N” fue entregado a las autoridades hidalguenses para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades de Querétaro destacaron que esta detención es resultado del intercambio de información entre corporaciones de seguridad y de la colaboración interestatal para combatir la impunidad.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Pisaflores no ha emitido postura sobre la detención de su director del DIF, tomando en cuenta que unas horas antes se registró el asesinato del alcalde de este municipio, Miguel Bahena Solórzano, quien fue ejecutado de cinco balazos por desconocidos que huyeron en motocicleta la noche pasado 20 de octubre frente a su domicilio en la comunidad de La Estancia.

La Fiscalía de Hidalgo será la encargada de determinar la situación jurídica del funcionario y esclarecer su presunta participación en delitos contra la salud y si esta relacionado con la muerte del alcalde.

Temas Relacionados

detenidoDIF PisafloresQuerétaroHidalgomexico-noticias

Más Noticias

Repartidor cae a una tumba en pleno funeral y el video se vuelve viral: “Servicio hasta el más allá”

El joven repartidor no vio la tumba abierta y protagonizó un momento que ya es tendencia

Repartidor cae a una tumba

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

Vales Mercomuna: dónde cambiarlos por dinero, estos son los requisitos y módulos

Comerciantes de la CDMX pueden canjearlos en 92 módulos distribuidos en las 16 alcaldías

Vales Mercomuna: dónde cambiarlos por

Dólar en México hoy 25 de octubre: cuál es su valor en pesos este sábado

Conozca cuál es el precio promedio del “billete verde” en las casas de cambio del país

Dólar en México hoy 25

Baja California registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Baja California registra sismo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles son los grupos vinculados

¿Cuáles son los grupos vinculados al crimen organizado relacionados con el huachicol de agua en el Edomex?

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿Quién es el nuevo nominado?

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Guillermo del Toro revela que su próximo ‘monstruo’ podría ser “El Fantasma de la Ópera”

La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

Hatsune Miku anuncia concierto en México: preventa, sede y fecha para ver a esta superestrella que ‘no existe’

DEPORTES

Persephone derrota lo mejor de

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028