Director del DIF municipal de Pisaflores es arrestado en Querétaro por vínculos con narcomenudeo

Fue detenido en Querétaro, René “N”, ya que tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud en el estado de Hidalgo (Voz de la Sierra/FB)

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron el pasado 21 de octubre en un operativo conjunto a René “N”, director del Sistema DIF Municipal de Pisaflores, Hidalgo, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud emitida por autoridades hidalguenses.

Durante actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) confirmó que el funcionario, quien ya había sido asegurado previamente por la policía estatal, estaba relacionado con presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas.

De acuerdo con la información oficial, en un recorrido de seguridad sobre la carretera federal 19 El Lobo–Agua Zarca, elementos de la POES detectaron un vehículo sospechoso en el que viajaban un hombre y una mujer.

Al realizar la inspección correspondiente, los uniformados localizaron un arma de fuego calibre .22 con cargador y siete cartuchos útiles, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Investigación da que había orden de detención

René “N” podría estar involucrado en el asesinato del alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano (@fiscaliaqro/X)

Sin embargo, debido a la naturaleza del arma asegurada, los detenidos continuaron su proceso en libertad. Pese a ello, la Fiscalía queretana mantuvo un seguimiento ministerial sobre René “N”, lo que permitió detectar que existía una orden de aprehensión vigente en su contra en el estado de Hidalgo por delitos contra la salud.

Con esta información, se coordinó la intervención de las policías municipales de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, así como de la Policía Estatal de Querétaro, quienes lograron la captura del funcionario y cumplieron con el mandato judicial. Posteriormente, René “N” fue entregado a las autoridades hidalguenses para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades de Querétaro destacaron que esta detención es resultado del intercambio de información entre corporaciones de seguridad y de la colaboración interestatal para combatir la impunidad.

Hasta el momento, el gobierno municipal de Pisaflores no ha emitido postura sobre la detención de su director del DIF, tomando en cuenta que unas horas antes se registró el asesinato del alcalde de este municipio, Miguel Bahena Solórzano, quien fue ejecutado de cinco balazos por desconocidos que huyeron en motocicleta la noche pasado 20 de octubre frente a su domicilio en la comunidad de La Estancia.

La Fiscalía de Hidalgo será la encargada de determinar la situación jurídica del funcionario y esclarecer su presunta participación en delitos contra la salud y si esta relacionado con la muerte del alcalde.