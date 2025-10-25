Danna Paola habría lanzado indirecta a Eleazar Gómez en medio de su participación en La Granja VIP

La cantante reaccionó a un comentario relacionado con Eleazar Gómez. Fotos: La Granja VIP - AP

Danna Paola reavivó la polémica de su relación con Eleazar Gómez, uno de los episodios más controvertidos de su vida personal, en medio de la participación del actor en La Granja VIP, reality show de TV Azteca.

La intérprete de éxitos como “Mala fama” y “Oye Pablo” generó especulaciones al dar ‘like’ a un comentario en TikTok que hacía referencia a su expareja, quien actualmente atraviesa varias controversias por su actitud en el programa 24/7.

La actriz aseguró que "no es Dios" para juzgar a Eleazar Gómez.

La supuesta indirecta que Danna Paola lanzó a Eleazar Gómez

Mientras el actor de melodramas acaparaba la atención con su polémica actitud dentro de ‘La Granja’, Danna Paola publicó un video en su cuenta en el que habló sobre las energías que sentía a su alrededor.

Sus palabras generaron reacciones diversas entre sus seguidores, pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue en el que una usuaria colocó: “Danna, ya saca álbum hermosa”. Además de su petición, colocó una imagen del melodrama Atrévete a soñar, pero cubrió el rostro de Eleazar Gómez con un rayón.

Danna Paola reacciona al comentario de una usuaria. (Captura de pantalla)

Además de captar la atención de otros internautas, la imagen acaparó la atención de la cantante de 30 años, quien le dio ‘like’ al comentario y desató teorías sobre una supuesta indirecta a su ex pareja, con quien estuvo por seis años.

Aunque el gesto pudo pasar desapercibido, ha sido suficiente para que su historia con Eleazar Gómez y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional vuelvan a generar reacciones.

Así fue la historia de amor entre Danna Paola y Eleazar Gómez

La historia entre los cantantes se remonta a 2009, cuando ambos coincidieron en la telenovela juvenil Atrévete a soñar, producida por Luis de Llano. Aunque la relación no se confirmó de inmediato, con el tiempo se supo que ambos mantuvieron un noviazgo que se extendió por cerca de seis años.

Sin embargo, la diferencia de edad entre los artistas generó debate público, ya que el actor tenía 23 años cuando conoció a Danna, quien en ese entonces aún era menor de edad.

El hecho dividió opiniones, pues mientras algunos consideraban la relación como algo habitual en el medio artístico, otros la calificaron como inapropiada, pero la controversia se intensificó cuando la pareja fue grabada discutiendo en una plaza al sur de la Ciudad de México.

Danna Paola y Eleazar Gómez tuvieron un romance que se extendió cerca de seis años. Fotos: CUARTOSCURO

La también actriz de melodramas como “María Belén” y “La Doña” ha optado por no pronunciarse públicamente sobre el conflicto, aunque en los últimos años ha hablado indirectamente sobre su relación con Eleazar Gómez.