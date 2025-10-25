México

Fans de La Granja VIP se organizan para sacar a Eleazar Gómez este domingo y se manifiestan con memes

El granjero se encuentra nominado y es el que tiene más posibilidades de ser eliminado

Por Ignacio Izquierdo

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La inminente salida de uno de los participantes de La Granja VIP ha generado una intensa actividad en redes sociales, donde los seguidores del programa han manifestado sus preferencias y rechazos de cara a la segunda gala de eliminación, prevista para el domingo 26 de octubre. En esta ocasión, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y Alfredo Adame se encuentran en la cuerda floja, tras una serie de movimientos estratégicos que alteraron la lista de nominados.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El proceso que definió a los actuales nominados se vio marcado por la intervención de El Patrón, quien, al obtener la salvación, logró salir de la placa de nominados, retirar a Liz Vega de la misma y colocar en su lugar a Alfredo Adame. De este modo, la decisión final sobre quién abandonará la competencia recae exclusivamente en el voto del público, lo que impide anticipar con certeza el resultado hasta que Adal Ramones lo anuncie oficialmente al cierre de las votaciones.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

A pesar de la incertidumbre inherente al sistema de votación, han surgido señales en el entorno digital que permiten vislumbrar tendencias sobre el respaldo de los concursantes. Diversos programas de espectáculos e influencers han realizado sondeos en redes sociales para medir el apoyo de los participantes. Un caso destacado es la encuesta publicada por el programa Vaya Vaya en Facebook, en la que se preguntó: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

Los números de Eleazar Gómez de cara al domingo de eliminación

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El recuento realizado la mañana del sábado 25 de octubre mostró que Eleazar Gómez solo contaba con el 21 % de los votos a favor para permanecer en la competencia, lo que lo posiciona como el candidato con menor respaldo y, por tanto, como posible segundo eliminado de La Granja VIP México 2025.

La situación de Eleazar Gómez se ve agravada por la presencia de numerosos usuarios en redes sociales que expresan abiertamente su deseo de que abandone el programa. Estos detractores han manifestado su intención de influir en la votación para asegurar su salida el próximo domingo. Además, la comunidad de seguidores de La Granja VIP ha intensificado la circulación de memes relacionados con Eleazar Gómez, reflejando el ambiente polarizado que rodea su participación en el reality.

