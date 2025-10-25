México

CURP biométrica: así puedes agendar tu cita en línea y tramitarla en CDMX

Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

Por Lorna Huitrón

Guardar
Es la versión actualizada que
Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

La CURP biométrica es la evolución de la Clave Única de Registro de Población (CURP), diseñada para ofrecer un nivel de identificación más seguro y confiable en México. A diferencia del formato tradicional, esta versión incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica, lo que permite una autenticación más completa y confiable de cada ciudadano.

Además, tiene validez oficial y puede ser utilizada como medio de identificación ante instituciones públicas y privadas.

Aunque el trámite no es obligatorio, su obtención es completamente voluntaria y gratuita. Por ahora, los ciudadanos interesados deben acudir a los módulos habilitados para realizar el registro biométrico, principalmente en la Ciudad de México.

Dónde se tramita la CURP biométrica en CDMX

Actualmente, el módulo principal de RENAPO para el trámite de CURP biométrica se encuentra ubicado en:

  • Dirección: Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Este módulo cuenta con la infraestructura necesaria para capturar los datos biométricos, como fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris, garantizando que la información sea segura y confiable.

Su trámite es voluntario y
Su trámite es voluntario y gratuito, y actualmente se realiza en los módulos habilitados, principalmente en la CDMX

Cómo agendar tu cita en línea

El gobierno federal ha habilitado el portal oficial del RENAPO para que los ciudadanos puedan agendar su cita de forma sencilla y rápida:

  1. Ingresa al portal oficial: citas.renapo.gob.mx
  2. Selecciona el trámite CURP biométrica.
  3. Llena el formulario con tus datos personales.
  4. Elige la fecha y hora disponibles que mejor se adapten a tu agenda.
  5. Confirma tu cita y guarda el comprobante, ya que será necesario al momento de acudir al módulo.

Requisitos para el trámite

Al acudir al módulo, es necesario presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • CURP actual, en caso de contar con ella

Durante el trámite, se capturarán los datos biométricos del ciudadano, incluyendo huellas, iris y fotografía, los cuales se integran al registro de manera segura y confidencial.

Su trámite es voluntario y
Su trámite es voluntario y gratuito, y actualmente se realiza en los módulos habilitados, principalmente en la CDMX

Consideraciones importantes

  • La CURP biométrica está disponible tanto en formato físico como digital.
  • La implementación del sistema es paulatina y coordinada a nivel nacional.
  • Su uso no reemplaza otras identificaciones oficiales, pero ofrece un medio adicional y seguro para la identificación de menores de edad y personas que no cuentan con credencial del INE.

Con la CURP biométrica, México avanza hacia un sistema de identidad más confiable y seguro, garantizando que los datos de los ciudadanos estén protegidos y que el acceso a servicios públicos y privados sea más eficiente.

Temas Relacionados

CURP biométricaCDMXvalidez oficialhuellas dactilaresmexico-noticias

Más Noticias

Derrame de petróleo en ríos de Veracruz: así va la reparación de la fuga en el oleoducto Poza Rica- Madero

Pemex informó sobre las acciones para atender la fuga, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la COFEPRIS

Derrame de petróleo en ríos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Autoridades mexiquenses desmantelan redes dedicadas al robo de agua con apoyo de denuncias ciudadanas

Golpe al huachicol del agua

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

La esposa de Christian Nodal lanzó ‘Invítame a un café’ en 2023

Ángela Aguilar explica por qué

Receta de la abuela: este remedio natural ayuda a combatir los malos olores por sudor

Gasta poco y ante una emergencia puede ser una gran opción

Receta de la abuela: este

La expansión del control fiscal ¿amenazaría la privacidad, la competencia y la innovación en el sector tecnológico mexicano?

El Congreso avaló la incorporación de este artículo, que otorga al SAT la facultad de acceder de forma permanente, en línea y en tiempo real a los sistemas y datos operativos de las empresas

La expansión del control fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al huachicol del agua

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

Piloto de F1 se disfraza

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul