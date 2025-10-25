CURP biométrica: así puedes agendar tu cita en línea y tramitarla en CDMX

Es la versión actualizada que incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica

La CURP biométrica es la evolución de la Clave Única de Registro de Población (CURP), diseñada para ofrecer un nivel de identificación más seguro y confiable en México. A diferencia del formato tradicional, esta versión incorpora fotografía, huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica, lo que permite una autenticación más completa y confiable de cada ciudadano.

Además, tiene validez oficial y puede ser utilizada como medio de identificación ante instituciones públicas y privadas.

Aunque el trámite no es obligatorio, su obtención es completamente voluntaria y gratuita. Por ahora, los ciudadanos interesados deben acudir a los módulos habilitados para realizar el registro biométrico, principalmente en la Ciudad de México.

Dónde se tramita la CURP biométrica en CDMX

Actualmente, el módulo principal de RENAPO para el trámite de CURP biométrica se encuentra ubicado en:

Dirección: Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Este módulo cuenta con la infraestructura necesaria para capturar los datos biométricos, como fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris, garantizando que la información sea segura y confiable.

Su trámite es voluntario y gratuito, y actualmente se realiza en los módulos habilitados, principalmente en la CDMX

Cómo agendar tu cita en línea

El gobierno federal ha habilitado el portal oficial del RENAPO para que los ciudadanos puedan agendar su cita de forma sencilla y rápida:

Ingresa al portal oficial: citas.renapo.gob.mx Selecciona el trámite CURP biométrica. Llena el formulario con tus datos personales. Elige la fecha y hora disponibles que mejor se adapten a tu agenda. Confirma tu cita y guarda el comprobante, ya que será necesario al momento de acudir al módulo.

Requisitos para el trámite

Al acudir al módulo, es necesario presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP actual, en caso de contar con ella

Durante el trámite, se capturarán los datos biométricos del ciudadano, incluyendo huellas, iris y fotografía, los cuales se integran al registro de manera segura y confidencial.

Su trámite es voluntario y gratuito, y actualmente se realiza en los módulos habilitados, principalmente en la CDMX

Consideraciones importantes

La CURP biométrica está disponible tanto en formato físico como digital.

La implementación del sistema es paulatina y coordinada a nivel nacional.

Su uso no reemplaza otras identificaciones oficiales, pero ofrece un medio adicional y seguro para la identificación de menores de edad y personas que no cuentan con credencial del INE.

Con la CURP biométrica, México avanza hacia un sistema de identidad más confiable y seguro, garantizando que los datos de los ciudadanos estén protegidos y que el acceso a servicios públicos y privados sea más eficiente.