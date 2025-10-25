Casarte ahora será más fácil: así puedes hacer tu Registro de Matrimonio por internet

Con la nueva plataforma en línea, puedes completar tu trámite desde la comodidad de tu hogar y cumplir todos los requisitos legales

En México, la digitalización de los trámites civiles ha simplificado significativamente la manera en que los ciudadanos pueden registrar eventos importantes como matrimonios, nacimientos y defunciones.

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de realizar el Registro de Matrimonio por internet, a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, un portal que centraliza los servicios y permite completar los procesos de manera más rápida, segura y eficiente.

¿Dónde realizar el trámite?

El primer paso para registrar tu matrimonio digitalmente es ingresar a la Plataforma Nacional del Registro Civil, disponible en línea. Esta herramienta está diseñada para centralizar los trámites relacionados con actas de nacimiento, matrimonio y defunción, eliminando la necesidad de acudir físicamente a la oficina del Registro Civil en la mayoría de los casos.

Requisitos para el Registro de Matrimonio en línea

Para completar el proceso, ambos contrayentes deben contar con los siguientes documentos:

Identificaciones oficiales vigentes, como INE o pasaporte .

Actas de nacimiento actualizadas .

Comprobante de domicilio reciente.

Constancia de soltería , que también puede tramitarse en línea.

CURP de ambos contrayentes.

Solicitud de matrimonio llenada digitalmente.

El Registro de Matrimonio por internet se realiza a través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, centralizando todos los servicios desde un mismo portal

Estos documentos deben ser subidos en formato PDF o imagen directamente en la plataforma, asegurando que sean legibles y estén actualizados.

Pasos para realizar el trámite en línea

Crear una cuenta en la plataforma usando tu Llave MX. Seleccionar el trámite de “Registro de Matrimonio”. Subir todos los documentos requeridos en el portal. Agendar la cita virtual o presencial, dependiendo de los lineamientos de tu estado. Recibir el acta de matrimonio digital certificada en tu correo electrónico.

Tips útiles para un trámite exitoso

Verifica cuidadosamente los requisitos específicos de tu entidad federativa, ya que algunos estados pueden solicitar documentación adicional.

Si tienes dudas sobre la constancia de soltería o cualquier otro documento, la plataforma cuenta con guías ciudadanas y secciones de ayuda que facilitan la resolución de dudas.

La digitalización del Registro de Matrimonio representa un avance importante hacia la modernización de los servicios públicos en México, facilitando un trámite que históricamente podía ser largo y complicado.

Además, permite a las parejas planear su ceremonia con mayor seguridad y eficiencia, sin la preocupación de perder tiempo en filas o papeleo innecesario.

Con estos pasos claros, casarte ahora es más sencillo que nunca. Solo necesitas acceso a internet, tus documentos en regla y seguir la guía oficial para recibir tu acta digital certificada, asegurando que tu unión esté registrada legalmente de manera rápida y confiable.