Ari Borovoy rechaza cantar con Mariana Ochoa de último momento y ella exige una disculpa: “Se hizo el enojado”

La esperada reunión de los exintegrantes de OV7 quedó en el aire cuando Ari decidió no subir al escenario con Mariana, dejando a los fans con ganas de verlos juntos en una noche especial

Por Armando Guadarrama

La tensión entre los exintegrantes de OV7 volvió a quedar expuesta durante el homenaje a Guillermo Méndez Guiú en la edición 80 de los premios ‘Éxito SACM 2025’ de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cuando Ari Borovoy decidió no compartir escenario con Mariana Ochoa para interpretar uno de los éxitos del grupo.

Este gesto generó desilusión entre los seguidores de la agrupación, quienes esperaban ver reunidos a ambos artistas en una ocasión especial dedicada al reconocido compositor de temas emblemáticos para agrupaciones como Timbiriche y RBD.

Durante la ceremonia, Guillermo Méndez Guiú fue distinguido con el premio ‘Gran Maestro’ y recibió un tributo musical en el que participaron figuras como Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening y el propio Ari Borovoy.

El programa contemplaba también la presencia conjunta de Mariana Ochoa y Ari Borovoy para interpretar el tema ‘Te Quiero Tanto’, pero, según relató la cantante, el reencuentro no se concretó porque Borovoy habría cambiado de opinión en el último momento.

Mariana Ochoa explicó ante la prensa que la invitación para cantar junto a su excompañero surgió directamente de Memo Méndez Guiú. “Memo me hizo la invitación, me comentó que si no tenía problema de subirme al escenario con Ari a cantar y le dije que ninguno”, relató la artista, quien subrayó su disposición para participar en el homenaje sin objeciones.

La cantante también detalló el contexto de la relación actual con Ari Borovoy, haciendo referencia a conflictos pasados derivados de la gira de reencuentro de OV7 y a la falta de una disculpa por parte de su excompañero.

“No sé, pregúntenle al otro lado (Ari Borovoy). Tal vez puso una condición, tal vez por eso ya no se logró. Yo siempre lo he saludado. Hicimos una gira juntos, él se hizo el enojado después de un problema donde su oficina nos falló a todos, que después se reivindicó de alguna manera, pero jamás se recibió una disculpa. Yo siempre llegaba a saludar, a veces me saludaba, a veces no”, expresó Mariana Ochoa ante los medios, dejando en evidencia la persistencia de diferencias personales.

Consultada sobre la posibilidad de reconciliación tras la ruptura del contrato de confidencialidad que marcó la última etapa del grupo, la cantante respondió con ironía: “No sé, ja ja ja. Yo sigo esperando una disculpita”, en alusión a la falta de acercamiento por parte de Ari Borovoy.

Por su parte, el cantante y empresario, propietario de BOBO Producciones, evitó referirse a Mariana Ochoa cuando fue abordado por la prensa. En sus declaraciones, Ari Borovoy se limitó a comentar sobre su participación en el homenaje, donde sí compartió escenario con Valeria González, esposa de Memo Méndez Guiú, sin hacer mención alguna a la situación con su excompañera de grupo.

