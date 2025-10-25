México

¿A quién salvó y ‘traicionó’ El Patrón este viernes 24 de octubre en La Granja VIP?

Te decimos todo lo que debes de saber por si te lo perdiste

Por Zurisaddai González

Guardar
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La tensión sigue escalando en La Granja VIP México y esta vez Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, fue el gran protagonista del drama.

Después de ganar la Salvación en la última prueba, el exluchador aseguró una semana más dentro del reality, pero también recibió el poder más comentado del día: cambiar el destino de uno de sus compañeros. Y sí… la traición se hizo presente.

Desde que lo vimos coronarse ganador, las especulaciones no tardaron en estallar: ¿cumpliría la amenaza de ir contra “El Golden Boy”? ¿Se cobraría alguna deuda pendiente? ¿O aprovecharía para tentar a la suerte? Nadie imaginaba que todo terminaría apuntando a uno de los grandes aliados de la casa

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)

¿A quién salvó El Patrón?

Alberto demostró que no piensa jugar a medias. La ventaja de salvar a un nominado le cayó como anillo al dedo para mover las piezas a su antojo esta semana y eligió a Lis Vega como la salvada.

Con esta jugada, la granjera podrá continuar en la competencia… aunque con toda la casa en shock después de lo que vino después.

(Captura: La Granja VIP)
(Captura: La Granja VIP)
(Captura de pantalla TikTok La
(Captura de pantalla TikTok La Granja)

¿A quién traicionó?

Aquí llegó la bomba Porque “El Patrón”, sin dudarlo y con la mirada bien firme, se volteó contra Alfredo Adame, dejándolo directo en la cuerda floja.

Lo que parecía una relación relativamente estable terminó en un movimiento que pocos vieron venir. Sí, Adame quedó nominado y ahora su futuro depende únicamente del público.

Un giro totalmente inesperado que encendió el tablero y dejó claro que nadie está seguro en La Granja VIP.

La sentencia del domingo será definitiva: Lis Vega, Sandra Itzel, Eleazar Gómez o Alfredo Adame podría despedirse del reality en tan solo unas horas. Cada voto cuenta, y entre más corre el tiempo, más tensos se ven los granjeros… y más arde la polémica en redes.

El incidente en el baño
El incidente en el baño de 'La granja VIP' pone en riesgo el acuerdo de paz entre Alberto del Río y Alfredo Adame (Azteca)

¿Cómo votar para salvar a tu favorito?

Los fans podrán usar hasta 10 votos diarios totalmente gratis desde la App TV Azteca En Vivo o el sitio oficial del programa. Y si eso no basta, después de usar los primeros 10, se puede responder una breve encuesta para recibir otros 10 votos extra. Sí o sí, llegó el momento de defender a tu gallo.

Temas Relacionados

Alberto del RíoEl PatrónLa Granja VIPViernes De TraiciónAlfredo AdameLis Vegamexico-entretenimiento

Más Noticias

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

El mayoral explicó las razones por las que se tomó esta tajante decisión

¡Pasarán hambre en La Granja

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿A quién salvó El Patrón?

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo de Disney+

La Granja VIP en vivo

Lotería Nacional: resultados del tris 24 de octubre 2025

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: resultados del tris

Se registra sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

El temblor ocurrió a las 6:02 horas, a una distancia de 31 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 5 km

Se registra sismo en Puerto

Santoral del 25 de octubre: quién fue San Frutos de Segovia y por qué se celebra este sábado

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral del 25 de octubre:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las organizaciones delictivas

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

ENTRETENIMIENTO

¡Pasarán hambre en La Granja

¡Pasarán hambre en La Granja VIP! Éste es el porcentaje que el Tío Pepe quitó del presupuesto semanal para comida

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿A quién salvó El Patrón?

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

DEPORTES

Revelan a los dos posibles

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”