¿A quién salvó y ‘traicionó’ El Patrón este viernes 24 de octubre en La Granja VIP?

(La Granja VIP)

La tensión sigue escalando en La Granja VIP México y esta vez Alberto del Río, mejor conocido como “El Patrón”, fue el gran protagonista del drama.

Después de ganar la Salvación en la última prueba, el exluchador aseguró una semana más dentro del reality, pero también recibió el poder más comentado del día: cambiar el destino de uno de sus compañeros. Y sí… la traición se hizo presente.

Desde que lo vimos coronarse ganador, las especulaciones no tardaron en estallar: ¿cumpliría la amenaza de ir contra “El Golden Boy”? ¿Se cobraría alguna deuda pendiente? ¿O aprovecharía para tentar a la suerte? Nadie imaginaba que todo terminaría apuntando a uno de los grandes aliados de la casa…

(Captura: La Granja VIP)

¿A quién salvó El Patrón?

Alberto demostró que no piensa jugar a medias. La ventaja de salvar a un nominado le cayó como anillo al dedo para mover las piezas a su antojo esta semana y eligió a Lis Vega como la salvada.

Con esta jugada, la granjera podrá continuar en la competencia… aunque con toda la casa en shock después de lo que vino después.

(Captura: La Granja VIP)

(Captura de pantalla TikTok La Granja)

¿A quién traicionó?

Aquí llegó la bomba Porque “El Patrón”, sin dudarlo y con la mirada bien firme, se volteó contra Alfredo Adame, dejándolo directo en la cuerda floja.

Lo que parecía una relación relativamente estable terminó en un movimiento que pocos vieron venir. Sí, Adame quedó nominado y ahora su futuro depende únicamente del público.

Un giro totalmente inesperado que encendió el tablero y dejó claro que nadie está seguro en La Granja VIP.

La sentencia del domingo será definitiva: Lis Vega, Sandra Itzel, Eleazar Gómez o Alfredo Adame podría despedirse del reality en tan solo unas horas. Cada voto cuenta, y entre más corre el tiempo, más tensos se ven los granjeros… y más arde la polémica en redes.

El incidente en el baño de 'La granja VIP' pone en riesgo el acuerdo de paz entre Alberto del Río y Alfredo Adame (Azteca)

¿Cómo votar para salvar a tu favorito?

Los fans podrán usar hasta 10 votos diarios totalmente gratis desde la App TV Azteca En Vivo o el sitio oficial del programa. Y si eso no basta, después de usar los primeros 10, se puede responder una breve encuesta para recibir otros 10 votos extra. Sí o sí, llegó el momento de defender a tu gallo.