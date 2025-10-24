Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX rendirá homenaje a Rockdrigo González en su 40° aniversario (IG)

El próximo 1 de noviembre, la Ciudad de México se transformará en un escenario vibrante con motivo del Gran Desfile de Día de Muertos 2025, que este año rendirá homenaje a Rodrigo “Rockdrigo” González en el cuadragésimo aniversario de su fallecimiento.

La celebración, que comenzará a las 14:00 horas, promete una experiencia gratuita y abierta a todo público, con la participación de destacados exponentes del rock urbano y una ruta que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

La Secretaría de Cultura de CDMX, encabezada por Ana Francis Mor, anunció que el desfile de este año tendrá como eje central el tributo a Rockdrigo González, figura fundamental del rock urbano mexicano.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX rendirá homenaje a Rockdrigo González en su 40° aniversario Foto: X/@GobCDMX.

En este contexto, artistas como El Haragán, Amandititita y El Cocodrilo y Pato de La Maldita Vecindad formarán parte de un carro alegórico especialmente dedicado al músico homenajeado.

Según lo informado por Ana Francis Mor, los participantes interpretarán temas emblemáticos de Rockdrigo González durante el recorrido, aunque la presencia musical de Amandititita, hija del homenajeado, aún no está confirmada.

“Nos va a acompañar Amanda, la hija de Rockdrigo, vamos a ver si se anima a echarse unas rolas, ya la estamos convenciendo, vamos a ver qué dice la fanaticada”, expresó Ana Francis Mor.

La Secretaría de Cultura de CDMX confirma la presencia de artistas como El Haragán, Amandititita y miembros de La Maldita Vecindad (Cuartoscuro)

El desfile, que nació hace nueve años y se ha consolidado como uno de los eventos de mayor convocatoria en la CDMX, se caracteriza por sus imponentes carros alegóricos, catrinas monumentales, flores de cempasúchil y comparsas que llenan de color y música las calles.

Bajo el lema “honrar a la muerte es celebrar que seguimos vivos”, la edición 2025 promete mantener la tradición de recordar a quienes han partido, mientras se celebra la vida con danzas, música y espectáculos gratuitos.

La ruta del desfile partirá desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez y la calle 5 de mayo, para culminar en el Zócalo de la Ciudad de México. La organización recomienda a los asistentes tomar precauciones debido a la alta afluencia esperada en estos puntos de la ciudad.

El desfile partirá del Bosque de Chapultepec y culminará en el Zócalo, con acceso gratuito para todo público (Cuartoscuro)

Entre las novedades de este año, destaca la participación de Pato de La Maldita Vecindad junto a El Haragán, quienes interpretarán canciones de rock urbano, aunque aún no se ha confirmado si lo harán en la Plaza de la Constitución.

Además, el integrante de Los Hijos del Quinto Patio llevará su icónico taxi “El Cocodrilo”, descrito por Pato como el “primer coche interactivo en México”, que formará parte del carro alegórico dedicado a Rockdrigo González.

El icónico taxi 'El Cocodrilo' formará parte del carro alegórico dedicado a Rockdrigo González (Foto: Twitter/@unatalmichmich)

El acceso al Gran Desfile de Día de Muertos 2025 será completamente gratuito y está dirigido a personas de todas las edades, permitiendo la asistencia en compañía de familiares, amigos o parejas.

La cita para quienes deseen participar desde el inicio es en el punto señalado del Bosque de Chapultepec antes de las 14:00 horas, momento en que dará inicio el recorrido.