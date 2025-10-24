México

Tributo de Día de Muertos a Rockdrigo González con Amandititita, El Haragán y La Maldita Vecindad GRATIS en CDMX

El icónico músico recibirá un tributo especial con la participación de artistas legendarios y la posibilidad de que Amandititita sorprenda al público con su presencia musical

Por Armando Guadarrama

Guardar
El Gran Desfile de Día
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX rendirá homenaje a Rockdrigo González en su 40° aniversario (IG)

El próximo 1 de noviembre, la Ciudad de México se transformará en un escenario vibrante con motivo del Gran Desfile de Día de Muertos 2025, que este año rendirá homenaje a Rodrigo “Rockdrigo” González en el cuadragésimo aniversario de su fallecimiento.

La celebración, que comenzará a las 14:00 horas, promete una experiencia gratuita y abierta a todo público, con la participación de destacados exponentes del rock urbano y una ruta que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

La Secretaría de Cultura de CDMX, encabezada por Ana Francis Mor, anunció que el desfile de este año tendrá como eje central el tributo a Rockdrigo González, figura fundamental del rock urbano mexicano.

El Gran Desfile de Día
El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX rendirá homenaje a Rockdrigo González en su 40° aniversario Foto: X/@GobCDMX.

En este contexto, artistas como El Haragán, Amandititita y El Cocodrilo y Pato de La Maldita Vecindad formarán parte de un carro alegórico especialmente dedicado al músico homenajeado.

Según lo informado por Ana Francis Mor, los participantes interpretarán temas emblemáticos de Rockdrigo González durante el recorrido, aunque la presencia musical de Amandititita, hija del homenajeado, aún no está confirmada.

“Nos va a acompañar Amanda, la hija de Rockdrigo, vamos a ver si se anima a echarse unas rolas, ya la estamos convenciendo, vamos a ver qué dice la fanaticada”, expresó Ana Francis Mor.

La Secretaría de Cultura de
La Secretaría de Cultura de CDMX confirma la presencia de artistas como El Haragán, Amandititita y miembros de La Maldita Vecindad (Cuartoscuro)

El desfile, que nació hace nueve años y se ha consolidado como uno de los eventos de mayor convocatoria en la CDMX, se caracteriza por sus imponentes carros alegóricos, catrinas monumentales, flores de cempasúchil y comparsas que llenan de color y música las calles.

Bajo el lema “honrar a la muerte es celebrar que seguimos vivos”, la edición 2025 promete mantener la tradición de recordar a quienes han partido, mientras se celebra la vida con danzas, música y espectáculos gratuitos.

La ruta del desfile partirá desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma, continuará por Avenida Juárez y la calle 5 de mayo, para culminar en el Zócalo de la Ciudad de México. La organización recomienda a los asistentes tomar precauciones debido a la alta afluencia esperada en estos puntos de la ciudad.

El desfile partirá del Bosque
El desfile partirá del Bosque de Chapultepec y culminará en el Zócalo, con acceso gratuito para todo público (Cuartoscuro)

Entre las novedades de este año, destaca la participación de Pato de La Maldita Vecindad junto a El Haragán, quienes interpretarán canciones de rock urbano, aunque aún no se ha confirmado si lo harán en la Plaza de la Constitución.

Además, el integrante de Los Hijos del Quinto Patio llevará su icónico taxi “El Cocodrilo”, descrito por Pato como el “primer coche interactivo en México”, que formará parte del carro alegórico dedicado a Rockdrigo González.

El icónico taxi 'El Cocodrilo'
El icónico taxi 'El Cocodrilo' formará parte del carro alegórico dedicado a Rockdrigo González (Foto: Twitter/@unatalmichmich)

El acceso al Gran Desfile de Día de Muertos 2025 será completamente gratuito y está dirigido a personas de todas las edades, permitiendo la asistencia en compañía de familiares, amigos o parejas.

La cita para quienes deseen participar desde el inicio es en el punto señalado del Bosque de Chapultepec antes de las 14:00 horas, momento en que dará inicio el recorrido.

Temas Relacionados

Día de MuertosDesfile de Día de MuertosRockdrigo GonzálezAmanditititaEl HaragánLa Maldita VecindadCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

Figuras legendarias, talentos emergentes y eventos masivos destacan en una agenda diversa que abarca todos los géneros musicales

De Guns N’ Roses a

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de octubre: sin servicio en rutas Alameda Oriente / Pantitlán y Ruta T1 y T2 del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La cantante de regional mexicano vivió un momento tenso al lanzar el micrófono durante la interpretación del tema “El Consejo”

“Esto no sirve”: Ana Bárbara

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Rafael Espinoza destacó que su compatriota dejó la vara muy alta

Esto es lo que dijo

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Lis Vega siguen en riesgo de ser eliminados

La Granja VIP EL VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sargento señalado por

Procesan a sargento señalado por el asesinato de la soldado Stephany Carmona: cargos no serían por homicidio

Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

Reportan balacera en Tepito, hay dos muertos y un herido

Cae en Edomex el “H4″, integrante de Los Beltrán Leyva requerido por EEUU

Cae “La Conta” junto a tres integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas: se les relaciona con el tráfico de armas

ENTRETENIMIENTO

De Guns N’ Roses a

De Guns N’ Roses a Rauw Alejandro, esta es la lista de conciertos de noviembre en la CDMX

“Esto no sirve”: Ana Bárbara enfurece en plena presentación por problemas con el audio

La Granja VIP EL VIVO: Eleazar Gómez revela el pacto que tenía con Sandra Itzel la tarde de hoy 24 de octubre

Novia de Eleazar Gómez revela su verdadera personalidad fuera de La Granja VIP

Usuarios aseguran que censuraron a Rey Grupero tras decir que Sandra Itzel es “un lobo disfrazado de cordero”

DEPORTES

Esto es lo que dijo

Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Chivas vs Atlas, cómo quedará el Clásico Tapatío de acuerdo a la IA

¿Quién será el rival de México Femenil en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025?

GP México 2025: estos serán los horarios de las prácticas 3 y clasificación de la F1 del sábado 25 de octubre

Serie Mundial, GP de México, Real Madrid-Barcelona y todos los eventos deportivos del 24 al 26 de octubre