Sheinbaum supervisa entrega de apoyos en La Ceiba, Puebla para familias afectadas por lluvias

38 municipios de Puebla se vieron afectados por las fuertes lluvias de los últimos días Crédito: Redes Sociales

En su visita de este jueves 23 de octubre de 2025 por algunos estados afectados derivado de las lluvias a inicios de mes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a una de las zonas de la Sierra Norte de Puebla.

“Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las familias afectadas por lluvias”, destacó la mandataria en su cuenta de X, donde acompañó su publicación de fotos que la muestran cercana a los poblanos.

Durante su visita y acercamiento con la población afectada, la mandataria estuvo acompañada del gobernador Alejandro Armenta y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

“Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

Este jueves, Sheinbaum también supervisó la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y enseres, a las familias damnificadas en los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz.

En los Módulos de Bienestar, la mandataria mexicana puntualizó que el Gobierno de México se quedará en las zonas con daños hasta que estén completamente atendidas las necesidades de todas las personas que lo requieran.

Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal acompañará a las familias afectadas hasta el final de la emergencia por lluvias. (X/Claudia Sheinbaum)

En Puebla presentaron afectaciones 469 escuelas

El arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio en el bachillerato federal “David Alfaro Siqueiros”, la cual resultó con daños severos por desbordamientos y la posterior presencia de lodo en la institución.

El martes 21 de octubre, la mandataria informó que en los cinco estados afectados suman mil 297 escuelas con daños de distinto tipo, en el estado poblano se registraron 469 y hasta esa fecha se habían atendido 228 instituciones educativas.

Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la entrega de apoyos en La Ceiba, Puebla. (Foto: X/Claudia Sheinbaum )

Los datos ofrecidos por la mandataria indican que al menos en 7 comunidades de Puebla aún no se puede acceder por carretera, por lo que aún hay localidades sin comunicación; aseguró que en los cinco estados siguen trabajando alrededor de mil maquinas para despejar los caminos obstruidos en las zonas afectadas.

Sheinbaum afirmó que en todas estas localidades se instalaron los llama dos puentes aéreos, a través de los cuales han podido evacuar a los habitantes que así lo han solicitado, “las hemos llevado a otros municipios o a la capital de los estados”.

Por último, también confirmó que a través del gobierno federal se han entregado más de 200 mil despensas, “muchas de ellas donadas por ustedes, las cuales han llegado a cada rincón de las localidades aisladas”, finalizó la mandataria.