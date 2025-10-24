¿Quién es Fanny Arreola?: la alcaldesa de Apatzingán que minimizó el asesinato de Bernardo Bravo

Quién es la alcaldesa de Apatzingán. (FB: Fanny Arreola Pichardo)

Fanny Arreola Pichardo, actual presidenta municipal de Apatzingán, Michoacán, es economista egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde también cursó estudios en Gestión Pública y Sustentabilidad Ambiental.

Además, cuenta con diplomados en Derechos Humanos y Administración Pública.

Con 36 años, Arreola Pichardo hizo historia el 1 de septiembre de 2024 al convertirse en la primera mujer en encabezar el gobierno municipal de Apatzingán.

Antes de ocupar la alcaldía, fue diputada local en la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán (2021-2024), donde promovió temas relacionados con la educación, el medio ambiente y la seguridad pública.

Durante su gestión, ha presumido su compromiso con el sector agrícola al que, según ella, considera fundamental para la economía regional.

En distintos discursos, ha manifestado su respaldo a los campesinos, destacando la necesidad de atender al campo con inversión, precios justos y políticas sostenibles.

Asesinato del líder limonero

El asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores limoneros del Valle de Apatzingán, generó gran indignación entre los habitantes y los integrantes del sector agrícola.

Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa provocaron polémica, luego de que calificara el crimen como parte de los “hechos que al final del día ocurren”, frase que fue interpretada por algunos sectores como una minimización del suceso.

Bernardo Bravo limonero asesinado en Apatzingán Crédito: FB Bernardo Bravo

Posteriormente, Arreola Pichardo amplió su postura y señaló que dentro de las asociaciones citrícolas podrían haberse infiltrado integrantes de la delincuencia organizada, lo que complica distinguir entre productores legítimos y personas vinculadas a grupos criminales.

La presidenta municipal reveló que uno de los primeros detenidos tras el homicidio de Bravo portaba una credencial que lo acreditaba como miembro de la Asociación de Citricultores, lo que, a su juicio, demuestra la presencia de actores delictivos dentro de las estructuras agrícolas.

“Esta evidencia confirma que existen vínculos entre ciertos productores y el crimen organizado”, declaró.

Violencia y seguridad en Apatzingán

La región de Tierra Caliente, donde se ubica Apatzingán, continúa siendo una de las zonas más afectadas por la violencia en Michoacán. Desde julio de este año, los enfrentamientos entre grupos criminales han provocado el desplazamiento forzado de más de 300 personas, principalmente de la comunidad de El Guayabo.

Apatzingán se encuentra en manos del crimen organizado (Foto: Cuartoscuro)

Arreola Pichardo reconoció que la inseguridad ha ocasionado un éxodo constante y que, pese a los esfuerzos institucionales, muchas familias aún no han podido regresar a sus hogares.

La alcaldesa aseguró que su gobierno mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para reforzar la presencia de seguridad y garantizar condiciones para el retorno de los desplazados.

Apatzingán enfrenta una situación compleja, similar a la del resto del país, marcada por la violencia del crimen organizado, las disputas por el control de la producción limonera y la preocupación de los habitantes ante la falta de paz duradera.