México

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que la detención del sujeto se dio este 18 de octubre de 2025 cerca de las 10:00 horas

Por Diego Mendoza López

Familiares y amigos de la
Familiares y amigos de la soldado Stephany Rojas dijeron que ella había denunciado presunto hostigamiento y acoso sexual dentro del 51° Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero | Jovani Pérez / Infobae México

El sargento segundo Yair Manuel “N” fue detenido este sábado 18 de octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el asesinato de Stephany Carmona Rojas, soldado de 19 de años de edad que perdió la vida al interior de instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que el supuesto agresor fue detenido cerca de las 10:00 horas en la región de Llano Largo, la cual se ubica en el mismo puerto. Esto sucede después de que Yair Manuel se encontrara prófugo desde que se registrara que la militar perdió la vida el 15 de octubre pasado.

Información en desarrollo...

