Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

El sargento segundo Yair Manuel “N” fue detenido este sábado 18 de octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el asesinato de Stephany Carmona Rojas, soldado de 19 de años de edad que perdió la vida al interior de instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero.
Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que el supuesto agresor fue detenido cerca de las 10:00 horas en la región de Llano Largo, la cual se ubica en el mismo puerto. Esto sucede después de que Yair Manuel se encontrara prófugo desde que se registrara que la militar perdió la vida el 15 de octubre pasado.
Información en desarrollo...
Más Noticias
¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?
El conductor le propuso matrimonio a su novio en París tras 2 años de relación
La CDMX endurece multas de tránsito: más de 68 mil pesos
Se aprobó que haya nuevas licencias para sustancias peligrosas
Luisa Alcalde aclara militancia de José María Tapia, extitular del Fonden, dentro de la 4T, destaca creación de Comisión Evaluadora
La presidenta Sheinbaum consideró “muy bien” que el partido creará la comisión para evaluar a nuevos militantes
¿Ángela Aguilar quiere que Inti pase Navidad con ella y Nodal? Su amigo Kunno responde
El influencer también reveló si la hija de Pepe Aguilar está pensando en ser mamá pronto
La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Manola rompe en llanto tras sufrir un incidente con un caballo
Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+
MÁS NOTICIAS