Pastel de tres leches sin horno, un postre fácil de hacer y bajo en grasa

Al no usar horno, así es como queda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de tres leches es un postre clásico, pero su receta original incluye una elevada cantidad de dulce y requiere horneado; sin embargo, es posible realizar uno que sea bajo en azúcar y sin horno, que mantiene la textura húmeda y el sabor característico, incorporando ingredientes más amigables con la salud.

Ingredientes para el pastel de tres leches sin horno

Para la base

10 a 12 rebanadas de pan integral sin azúcar (puede ser pan de caja o bien, algún pan precomprado, una rosca adaptada)

1 pizca de sal

Para las tres leches

1 lata (aprox. 370 g) de leche evaporada baja en azúcar

1 taza (250 ml) de leche semidescremada o leche vegetal sin azúcar

½ lata (aprox. 200 g) de leche condensada baja en azúcar o leche condensada sin azúcar / edulcorante

1 a 2 cucharaditas de edulcorante no calórico (estevia o sucralosa), ajusta al gusto

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

El pastel puede tener varias capas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Para la cobertura

1 taza (240 ml) de crema para batir baja en grasa y sin azúcar

1 cucharada de edulcorante no calórico

Fruta fresca (opcional, por ejemplo, fresas o duraznos)

Canela en polvo (opcional, para decorar)

Cómo hacer pastel de tres leches sin horno

Coloca rebanadas de pan integral o de caja sin azúcar en un recipiente rectangular.

Mezcla una taza de leche evaporada baja en azúcar, una taza de leche semidescremada y media taza de leche condensada baja en azúcar o su versión sin azúcar.

Endulza con estevia o sucralosa a gusto. Vierte la mezcla de leches despacio sobre el pan hasta que quede bien mojado.

Deja reposar en refrigeración mínimo 4 horas.

Si necesitas algún relleno, puedes agregarlo después de refrigerar y armar otra capa.

Para la cobertura, usa crema para batir baja en grasa en su punto junto con una cucharada de edulcorante.

Extiende sobre el pastel y decora con canela y fruta fresca.

Pastel de tres leches en vaso individual

La receta se puede acompañar con frutas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vasos pequeños, distribuye capas de pan integral bajo en azúcar previamente cortado. Mezcla las tres leches ligeras y vierte sobre cada vaso. Deja refrigerar varias horas. Agrega crema batida ligera y trozos de fresa. Sirve frío.

Pastel de tres leches con sabor a café

Sigue el método anterior, pero añade 1 cucharadita de café soluble a la mezcla de leches antes de verter sobre el pan. Esto da un toque diferente sin aumentar el azúcar. Decora con cacao en polvo.

Advertencias para el pastel de tres leches bajo en grasa

Aunque disminuye el contenido de azúcar, este pastel sigue utilizando productos lácteos, por lo que no resulta apto para personas con intolerancia a la lactosa o alergias a la leche. El uso de edulcorantes no calóricos debe moderarse, ya que en exceso puede causar molestias digestivas en personas sensibles.

Este postre no puede ser sustituto o complementario de una dieta sugerida por un especialista en nutrición; sin embargo, puede ser una alternativa ante un antojo dulce que reduzca la ingesta de azúcar