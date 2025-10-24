Manuel Espino salió del hospital tras un derrame cerebral, se recupera en casa

Manuel Espino fue presidente del PAN y diputado por Movimiento Ciudadano (Foto Twitter: ManuelEspino)

El diputado federal de Morena, Manuel Espino, fue dado de alta hospitalaria tras un mes de tratamiento debido a un derrame cerebral. El diagnóstico fue confirmado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, quien detalló que Espino ya se encuentra en su domicilio bajo terapias y cuidados médicos especializados.

Espino ingresó al hospital durante la noche del 10 de septiembre, luego de presentar un cuadro de emergencia. El legislador fue trasladado al centro hospitalario Médica Sur donde los médicos lo operaron y lo mantuvieron en terapia intensiva. “Por fortuna, me da mucho gusto informar que Manuel Espino está en su casa desde hace unos días. Pasó de terapia intensiva a hospitalización y hace unos días lo dieron de alta. Todavía con terapia y con cuidados frente a una enfermedad así”, declaró Monreal ante medios, en la conferencia de prensa que realizó el día de hoy.

Durante su estancia en el hospital, la bancada de Morena acordó en sesión plenaria organizar una cooperación interna destinada a la familia del diputado para el pago de los servicios médicos. Monreal explicó que la mayoría de los 253 integrantes realizaron una aportación mínima de 5 mil pesos cada uno. Esta medida permitió reunir poco más de un millón 260 mil pesos. Solo tres o cuatro legisladores no participaron, puntualizó el propio coordinador parlamentario.

En su momento, miembros de su familia entre los que se incluyeron sus hijos, organizaron una petición en GoFundMe para juntar recursos económicos para la cuenta del hospital.

El grupo dejó abierta la invitación para que integrantes de otras bancadas participaran, aunque hasta el momento no se reportaron contribuciones externas.

El mismo 11 de septiembre, Ricardo Monreal comunicó públicamente la situación clínica de su compañero para frenar rumores. “Lo intervinieron, está en terapia intensiva. Formalmente sí tuvo un problema de salud”, relató ese día el líder morenista. Espino perteneció previamente al Partido Acción Nacional (PAN), presidió esa fuerza política a nivel nacional, y colaboró con Movimiento Ciudadano antes de sumarse a Morena en 2021. Desde entonces, ocupó cargos como comisionado del Servicio de Protección Federal y director general del Conalep entre 2022 y 2024.

Antes de la emergencia, Manuel Espino representó una figura polémica por declaraciones públicas en torno a temas de seguridad nacional y estrategias contra el crimen organizado, entre otros.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud, sin embargo se espera su recuperación.