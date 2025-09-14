México

Familiares de Manuel Espino hacen campaña en GoFundMe para pagar gastos médicos

Desde el jueves, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

El ex panista Manuel Espino,
El ex panista Manuel Espino, uno de los personajes más conservadores en la política en México.
Manuel Espino, diputado federal por Durango, permanece en terapia intensiva tras haber sufrido un derrame cerebral la noche del miércoles 10 de septiembre. La emergencia médica requirió una intervención de inmediato, según confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Desde el jueves, familiares de Espino han difundido en redes sociales una campaña para solicitar apoyo económico, con el objetivo de reunir un millón de pesos. A través de enlaces en la plataforma GoFundMe, se invita a colaborar para cubrir los gastos derivados de la hospitalización, los tratamientos y la atención médica especializada.

El documento detalla el estado médico del legislador: “Tras una emergencia médica inesperada, se encuentra hospitalizado, luchando con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado. Quienes lo conocemos sabemos que su fe, su espíritu incansable y su entrega lo han llevado a superar muchas pruebas. Estamos convencidos de que también esta batalla la vencerá, porque aún tiene mucho por dar, por compartir y por vivir”.

Asimismo, recordaron el carácter del morenista “Manuel siempre ha sido un hombre generoso, comprometido con su comunidad y solidario con quienes más lo han necesitado. Durante años tendió la mano en momentos difíciles; hoy es él quien necesita de nuestro apoyo”.

Difundo por sus hijos, explica la situación que viven al interior: “Como familia, sabemos que el camino por delante será largo y exigente. Los gastos médicos, hospitalarios y de tratamiento son elevados y superan nuestras posibilidades. Por eso, con humildad y esperanza, abrimos este espacio para pedir su ayuda. Cada donación, cada oración y cada gesto de cariño se transforman en fuerza, en alivio y en una luz que nos acompaña en este momento tan difícil.

La petición, firmada como familia Espino Ochoa, destaca el compromiso del diputado federal con causas sociales y subraya que, ante la magnitud de los gastos médicos, la familia no puede afrontarlos sola. Añaden que todo lo recaudado se destinará exclusivamente a cubrir los servicios hospitalarios y de salud de Espino.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre la campaña por parte de las autoridades o del propio equipo del legislador, aunque la solicitud circula abiertamente en distintas plataformas. La familia apela a la solidaridad de la comunidad duranguense en una situación crítica y agradece de antemano cualquier contribución o gesto de apoyo.

La iniciativa utiliza el lema “Toda una vida ayudando, hoy Manuel necesita de nosotros”, en reconocimiento a la trayectoria de Espino como servidor público y promotor de ayuda a terceros.

Hasta el momento se recaudaron 128 mil 935 pesos, lo que representa un 13 por ciento del total.

