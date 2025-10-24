México

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de octubre

El programa ofrece a rojos y azules una oportunidad para evitar ir al juego de eliminación

Por Mariana L. Martínez

Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la salvación de la semana

Tras la salida de Aristeo Cázares de Exatlón México, la expectativa por cada recompensa en el reality es muy grande, ya que se dice que el equipo rojo podría estar con la guardia baja.

La serie por la supervivencia, que comenzó este viernes, ofrece a los equipos dos oportunidades para proteger a sus miembros del duelo de eliminación. Esta semana, todos los hombres están en riesgo, lo que incrementa la presión sobre los participantes.

Hasta el momento, un atleta del equipo rojo ya se encuentra instalado en el Juego por la Sobreviviencia tras haber sido derrotado en la Zona de peligro, mientras que otros cuatro integrantes luchan por conservar su lugar después de tres semanas de competencia.

Según los rumores, el equipo azul se lleva la salvación hoy 23 de octubre; sin embargo, los fans deberán esperar a la transmisión para comprobarlo.

En el primer enfrentamiento por la salvación, el equipo azul volvió a imponerse y envió a un hombre del equipo rojo directamente al duelo de eliminación, según los rumores de fans. Posteriormente, en el segundo duelo, los azules repitieron la victoria, lo que forzó a los rojos a nominar a tres de sus integrantes para la eliminación del domingo.

Es importante tomar en cuenta que los deportistas podrían dar una sorpresa de último momento. El programa comienza a las 19:00 horas a través de Azteca Uno.

Qué es la Salvación en Exatlón México

En Exatlón México, la “Salvación de los Viernes” es una dinámica semanal en la que los participantes compiten para evitar ser enviados al duelo de eliminación. Cada viernes se realiza una serie de pruebas entre los atletas. El equipo o el deportista ganador obtiene la “Salvación”, lo que significa que asegura su permanencia al menos por una semana más y protege a su equipo o a sí mismo de enfrentar la eliminación inmediata.

Aún no se conocen los
Aún no se conocen los nombres de los tres sentenciados.

Esta competencia suele tener un alto nivel de exigencia y genera expectativas, porque define a los sentenciados que deben enfrentar el Duelo de Eliminación del domingo. Además, la Salvación de los Viernes aporta tensión estratégica: los equipos deben decidir cómo distribuir su esfuerzo y a quiénes proteger, considerando el riesgo de perder integrantes.

La rivalidad entre los equipos se intensifica a medida que avanza la temporada y se acerca el día de eliminación. La dinámica del programa, que permite a los espectadores seguir cada desafío en tiempo real, mantiene en vilo a la audiencia, que espera conocer quiénes lograrán mantenerse una semana más.

