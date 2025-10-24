Este será el viernes de octubre en que la SEP suspenderá clases en todo el país

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer esta información. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

La SEP aclaró que en lo que resta del mes de octubre hay un día en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La fecha de suspensión de actividades académicas será un viernes de este mes de octubre.

Esta noticia sorprendió a padres de familia, así como estudiantes de escuelas de nivel básico, ya que algunos desconocían que habría una fecha de fin de semana largo.

Por ello, además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial para saber la fecha en que las clases serán suspendidas.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

El viernes de octubre en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país será el próximo 31 del presente mes.

Por lo tanto, la próxima semana será corta para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya que no habrá un día de clases.

En conclusión, el viernes 31 de octubre será la fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP y la información proporcionada.

Las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre en escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

La razón por la que las actividades académicas serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico el próximo viernes 31 de octubre es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta reunión se lleva a cabo el último viernes de cada mes y las clases son suspendidas en el nivel básico, por lo que únicamente acude el personal académico y administrativo.

Cabe destacar que el fin de semana largo no es por las celebraciones del Día de Muertos en el país.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.