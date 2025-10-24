El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

El Haragán y Compañía ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de la celebración de sus 35 años de trayectoria. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

A sólo unas horas de que se realizaría el concierto de la banda El Haragán y Compañía en la Arena Ciudad de México para celebrar sun 35 años de formación, la emblemática agrupación de rock urbano compartió un comunicado dando a conocer que la presentación será pospuesta por motivos de logística.

“Con todo respeto y cariño hacia ustedes, queremos comunicarles una decisión muy difícil, pero tomada con total responsabilidad. El concierto programado para el día de hoy no podrá realizarse debido a la falta de las mínimas condiciones técnicas y operativas, ajenas completamente a nuestra voluntad, que impiden garantizar la integridad, seguridad, el sonido y la producción necesaria para ofrecer el espectáculo que ustedes merecen”.

Los creadores de temas como Muñequita Sintética y Él no lo mató explicaron que la causa de la posposición tiene que ver con un retraso de la promotora del evento, deslindando también a la sede, la Arena Ciudad de México, recinto masivo ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

La banda liderada por Luis Álvarez detalló que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de la reposicón (IG)

“Durante las últimas horas nuestro equipo técnico y artístico realizó todas las gestiones posibles para resolver los inconvenientes derivados de imcumplimientos por parte de la promotora contratante responsable del evento; sin embargo, la falta de condiciones adecuadas en el montaje y la ausencia del equipo requerido hacen imposible llevar a cabo el show”

“Es importante aclarar que el recinto es totalmente ajeno a estas fallas, y como reciento ha mostrado en todo momento disposición y apoyo para facilitar las labores del montaje. Lamentablemente los problemas de producción y suministro de equipo no fueron resueltos por la promotora a tiempo”

"Él no lo mató" emerge como un duro relato de las realidades urbanas mexicanas (El Haragán y Cía)

La banda liderada por Luis Álvarez explica que prefiere “preservar la integridad del público, del staff y de los músicos” antes de comprometer la experiencia que los fanáticos están esperando.

“La fecha se pospondrá en el mismo recinto, y en los próximos días se informará la nueva fecha del concierto. Para quienes así lo requieran, los reembolsos de boletos se realizarán directamente a través de la boletera oficial y del recinto Arena CDMX”.

En abril de este 2025, la banda compartió emocionada sus planes para celebrar su 35 aniversario. Además del show recientemente pospuesto, El Haragán y Compañía anunció el lanzamiento de nuevos sencillos.

La banda lamentó "con tristeza" la posposición de su show de festejo por sus 35 años (El Haragán y Cía)

‘El trabajo del hombre’, estrenada el 1 de mayo, Día del trabajo, y ‘Perra vida’, que habla de la pandemia de Covid-19, son dos de los nuevos temas que los fanáticos de la banda de rock urbano tendrán que esperar para escucharlos en vivo en CDMX.