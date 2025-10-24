México

El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre

La emblemática banda de rock urbano dio a conocer los motivos por los que quedará pospuesta su presentación en la Arena Ciudad de México

Por Armando Guadarrama

Guardar
El Haragán y Compañía ofrecieron
El Haragán y Compañía ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de la celebración de sus 35 años de trayectoria. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

A sólo unas horas de que se realizaría el concierto de la banda El Haragán y Compañía en la Arena Ciudad de México para celebrar sun 35 años de formación, la emblemática agrupación de rock urbano compartió un comunicado dando a conocer que la presentación será pospuesta por motivos de logística.

“Con todo respeto y cariño hacia ustedes, queremos comunicarles una decisión muy difícil, pero tomada con total responsabilidad. El concierto programado para el día de hoy no podrá realizarse debido a la falta de las mínimas condiciones técnicas y operativas, ajenas completamente a nuestra voluntad, que impiden garantizar la integridad, seguridad, el sonido y la producción necesaria para ofrecer el espectáculo que ustedes merecen”.

Los creadores de temas como Muñequita Sintética y Él no lo mató explicaron que la causa de la posposición tiene que ver con un retraso de la promotora del evento, deslindando también a la sede, la Arena Ciudad de México, recinto masivo ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

La banda liderada por Luis
La banda liderada por Luis Álvarez detalló que próximamente se dará a conocer la nueva fecha de la reposicón (IG)

“Durante las últimas horas nuestro equipo técnico y artístico realizó todas las gestiones posibles para resolver los inconvenientes derivados de imcumplimientos por parte de la promotora contratante responsable del evento; sin embargo, la falta de condiciones adecuadas en el montaje y la ausencia del equipo requerido hacen imposible llevar a cabo el show”

“Es importante aclarar que el recinto es totalmente ajeno a estas fallas, y como reciento ha mostrado en todo momento disposición y apoyo para facilitar las labores del montaje. Lamentablemente los problemas de producción y suministro de equipo no fueron resueltos por la promotora a tiempo”

"Él no lo mató" emerge
"Él no lo mató" emerge como un duro relato de las realidades urbanas mexicanas (El Haragán y Cía)

La banda liderada por Luis Álvarez explica que prefiere “preservar la integridad del público, del staff y de los músicos” antes de comprometer la experiencia que los fanáticos están esperando.

“La fecha se pospondrá en el mismo recinto, y en los próximos días se informará la nueva fecha del concierto. Para quienes así lo requieran, los reembolsos de boletos se realizarán directamente a través de la boletera oficial y del recinto Arena CDMX”.

En abril de este 2025, la banda compartió emocionada sus planes para celebrar su 35 aniversario. Además del show recientemente pospuesto, El Haragán y Compañía anunció el lanzamiento de nuevos sencillos.

La banda lamentó "con tristeza"
La banda lamentó "con tristeza" la posposición de su show de festejo por sus 35 años (El Haragán y Cía)

El trabajo del hombre, estrenada el 1 de mayo, Día del trabajo, yPerra vida, que habla de la pandemia de Covid-19, son dos de los nuevos temas que los fanáticos de la banda de rock urbano tendrán que esperar para escucharlos en vivo en CDMX.

Temas Relacionados

El Haragán y CompañíaArena Ciudad de MéxicoCDMXArena CDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

A los detenidos les fueron asegurados más de 2 mil cartuchos útiles, armas, drogas y equipo táctico

En la cuna del Cártel

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

Los ahora capturados llevaban más de 500 cartuchos, así como ametralladoras y fusiles

Detienen a 11 sujetos con

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de octubre: reanudan servicio en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

El programa de espectáculos se alista para cumplir tres décadas al aire el siguiente año

Pati Chapoy revela si habrá

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Habrá tres encuentros que se podrán ver de forma gratuita por televisión

Apertura 2025: partidos de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

En la cuna del Cártel

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

“Tranquilos”: maestra calma a alumnos durante balacera en inmediaciones de primaria en Monterrey

Empresa niega que decomiso histórico de huachicol en Guanajuato sea de gasolina ilegal: “Viene de canales oficiales”

Guerra entre Chapos y Mayos provoca que Sinaloa lidere lista de ciudades con mayor percepción de inseguridad en México

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy revela si habrá

Pati Chapoy revela si habrá cambios en Ventaneando tras ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno

La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre

Suspenden de manera definitiva concierto de ‘Los Toreros Muertos’ en CDMX

Cuánto podrían costar los boletos para los conciertos de Lorde en México

Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

“Totalmente falso”: Ramsey y su esposa aclaran rumores sobre Sofía Niño de Rivera y el caso Halo

¿Llega al Mundial? Huescas es operado y enfrenta larga rehabilitación

Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

¿Cuál era el salario de Eduardo “Chofis” López, futbolista mexicano que dejó al Club Pachuca?