Desalojan Facultad de Ciencias UNAM por supuesta amenaza de bomba

La comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM fue desalojada debido al hallazgo de un mensaje amenazante, el cual estaba dirigido a las autoridades universitarias y les brindaba como “hora máxima” las 20:00 para localizar el explosivo.
El desalojo ocurrió casi a las 18:00 horas, por el momento la dirección de la Facultad de Ciencias no ha emitido algún comunicado y tampoco la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Información en desarrollo*
Más Noticias
Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta
Habrá tres encuentros que se podrán ver de forma gratuita por televisión
La razón por la que nunca lograrás adelgazar, aun con dieta y ejercicio, si tus niveles de insulina soy muy altos
Para poder tener una pérdida de peso es importante mantener niveles estables de esta hormona
El Haragán y Compañía pospone de último momento su concierto de este jueves 23 de octubre
La emblemática banda de rock urbano dio a conocer los motivos por los que quedará pospuesta su presentación en la Arena Ciudad de México
Exhiben nuevo método de supuesta estafa en el Metrobús; una joven fue agredida
El incidente surge seis meses después de que hubiera ataques con pinchazos en CDMX
La Granja VIP EN VIVO: Lolita Cortés rompe en llanto ante supuesta trampa la tarde de hoy 23 de octubre
Sigue a los habitantes minuto a minuto: sigue el debate entre los granjeros tras la segunda nominación
MÁS NOTICIAS