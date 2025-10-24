México

Desalojan Facultad de Ciencias UNAM por supuesta amenaza de bomba

Hace semanas, al menos 20 planteles recibieron mensajes violentos y ciertas facultades continúan en paro

Por Mariana L. Martínez

(Captura de pantalla/fciencias.unam.mx)
(Captura de pantalla/fciencias.unam.mx)

La comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM fue desalojada debido al hallazgo de un mensaje amenazante, el cual estaba dirigido a las autoridades universitarias y les brindaba como “hora máxima” las 20:00 para localizar el explosivo.

El desalojo ocurrió casi a las 18:00 horas, por el momento la dirección de la Facultad de Ciencias no ha emitido algún comunicado y tampoco la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

UNAMFacultad de Cienciasmexico-noticias

